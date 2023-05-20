新冠降級不到1個月「疫情再起」！口服藥使用率比前2個月都增加

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

新冠降級不到1個月疫情再起，疾管署副署長羅一鈞表示，Omicron已經進入第四波疫情，到6月底都處於上升階段，連帶口服藥物使用量也增加。疾管署今（20）日公布最新統計，5月截至5月19日確診個案口服抗病毒藥使用率為21.5%，無論使用人數或使用率都增加。

依據疾管署統計，我國確診個案口服抗病毒藥使用率5月份統計至5月19日截止為21.5%（53,909人份），較3月（18.7%；46,522人份）及四月（16.1%；32,191人份）增加，顯示臨床醫師仍依規定開立新冠抗病毒藥物提供給符合資格之民眾使用，未有臨床醫師節省給藥，抗病毒藥物備藥不足之情形。

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疾管署進一步說明，截至今日為止，新冠抗病毒藥物儲備情形，包含針劑、口服抗病毒藥物、單株抗體等儲備量能皆可再使用4至6個月，並訂有開口式合約，確保新冠抗病毒藥物儲備量充足無虞。

新冠確診者確診者如具重症風險因子，像是65歲以上、孕婦、產婦(產後六週內)、具慢性病(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，吸菸或已戒菸者需同時具有任一其他風險因子)或具影響免疫功能疾病之民眾，應就醫並經醫師評估治療效益及風險，充分告知病人後，即可開立COVID-19抗病毒藥物進行治療。

疾管署呼籲，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，如出現重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即撥打119、或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫，以獲得妥適醫療照護；保護自身及他人安全，邁向疫後新生活。