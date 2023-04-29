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中疾控：陸82%人口在3個月內感染新冠

▲上海,新冠疫情,消殺。（圖／CFP）

▲新冠疫情。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疾控中心28日發表一份報告，推測2022年12月至2023年2月期間，全國超過82%的人口感染新冠病毒。

中疾控在報告中指出，2022年12月至2023年1月期間，新冠病毒感染病例大幅激增，許多感染者可能沒有接受核酸或抗原檢測，這將導致中疾控的數據不能準確反映新冠疫情的嚴重程度，「在這種情況下，線上調查可以作為評估疫情狀況的快速監測工具。」

中疾控提到，自2022年12月至2023年2月，研究團隊對中國31個省級行政區進行了4次在線調查，使用匿名問卷，收集參與者的性別、年齡、地址、職業、疫苗接種狀況、疫苗類型、自上次接種以來的時間、感染狀況（症狀、診斷日期和診斷方法）以及感染的同居者人數等數據。

▲上海,新冠疫情,消殺。（圖／CFP）

研究結果顯示，自我報告的感染率在2022年12月19日至21日達到峰值，截至2023年2月7日，全國82.4%的人口感染了新冠病毒。

在該研究中，研究團隊利用第4次對確診感染日期的個人在線調查數據，來估計流行病曲線和累計感染率，並採用對照研究，調查新冠疫苗在預防新冠病毒Omicron變異株感染和相關症狀方面的有效性。

研究結果表明，接種新冠疫苗加強針可以有效預防新冠症狀的發生，包括發熱、鼻塞、鼻漏、咽喉痛、咳嗽、咳痰、頭痛、肌肉酸痛、厭食、疲勞和低血糖等。接種新冠疫苗加強針3個月內，對預防Omicron變異株感染的有效性為49.0%，接種後3到6個月為37.9%。此外，接種新冠疫苗加強針3個月內，對預防新冠病毒感染症狀的有效性為48.7%至83.2%，3到6個月為25.9%至69.0%。

研究團隊強調，該研究存在一定的局限性。首先，在線調查使用了通過微信進行的便利樣本；其次，流行病曲線是使用來自2316名具有特定感染日期的參與者的數據構建的；第三，研究參與者在全國各地的分佈並不均勻，沒有收集參與者的感染史，這可能導致結果的偏差；第四，有限的樣本量可能會導致相對較大的置信區間。

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

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