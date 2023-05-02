二次感染「增加」長新冠風險？　 研究顯示未來數十年將中招多次

▲外國研究顯示，未來數十年，人們有機率多次感染新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸新一輪新冠感染潮是否將到來？由於近期個別地區疫情有小幅上升的跡象，但國務院聯防機制指出，根據全大陸短期內出現規模性疫情的可能性較小，加上之前免疫屏障，以及變異株毒力的衰減，只要做好基礎防護，不要對二次感染過度恐慌。陸媒也引用《自然》（Nature）雜誌研究顯示，再次感染發生時，人們身體已做好應對措施，但未來數十年裡，人們注定多次感染新冠病毒。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，《自然》（Nature）雜誌發布頭條文章《Are repeat COVID infections dangerous? What the science says》，探討了反覆感染新冠可能帶來的影響。文章表示，有研究稱，在美國，高達65%的人曾經疊加感染過新冠和其他流感病毒。可能在未來幾十年，人們注定會多次感染新冠病毒。

重複感染會造成多大傷害一直是有爭議的問題，英國帝國理工學院（Imperial College London）的免疫學專家Danny Altmann表示，「有一些幾乎病態的兩極分化的觀點，有人認為新冠是普通的呼吸道病毒，特別是對於打疫苗的人來說，不算什麽。也有人認為反覆感染新冠是一場賭博，每次發作都會對免疫系統造成傷害。目前來看，兩方觀點都有數據支撐。」

《自然》文章依照現有數據分析，再感染似乎相對罕見。來自不同國家的最新數據顯示，在全球範圍內，二次感染新冠的可能性在5%-15%，不過隨著時間推移，該比例也可能增加。

有研究顯示，當再次感染發生時，身體已經做好了應對措施。2023年3月發布在《英國醫學雜誌》（BMJ）的《Viral kinetics of sequential SARS-CoV-2 infections》研究中，研究人員調查了美國國家籃球協會（NBA）工作人員，及其家屬的再感染情況，研究顯示，首次感染後身體需要7天左右恢復，而二次感染後恢復時間縮短到5天左右，「在兩次感染間接種疫苗的患者恢復速度最快。」

該研究也指出，根據英國國家統計局（ONS）的最新數據，隨著感染次數增加，長期感染新冠的風險也逐漸降低。成年人在第一次感染後患長新冠風險為 4%，再次感染後風險則降至 2.4%。

▲大陸政府呼籲五一小長假後，嚴防疫情，但都在可控範圍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於大陸近期出現小規模疫情上升趨勢，大國務院聯防聯控機制4月26日召開的發布會也表示，「近期個別地區疫情有小幅上升的跡象，不過全國短期內出現規模性疫情的可能性較小。考慮到此前已形成的免疫屏障，加上變異株毒力的衰減，公眾在做好個人防護的基礎上對於二次感染不必過度恐慌。」

大陸專家研判，新冠康復後產生的抗體在4個月至6個月後會自然下降，現在距大陸上次感染高峰已經過去5個月左右，部分人群抗體水平開始下降。同時，由於部分地區不再強制戴口罩，隨著「五一」假期人員流動及聚會的可能性增大，疫情傳播風險加大。

報導也提醒，公眾應繼續保持良好的衛生習慣，做好個人防護，減少感染風險。另外，大陸政府掌握之下，無論是目前監測到的感染數據，還是立足於病毒學專業分析，當前二次感染病例都處於可控狀態