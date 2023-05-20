第9次免疫？　「人最多感染8次新冠」專家這樣解釋

▲專家提醒感染新冠不能用「次數」量化。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期謠傳，「一個人不管多健康，多強壯，最多隻能感染新冠8次，第9次人就沒了」，這種說法引發討論。陸官媒《人民日報》也引用多位專家建議，「這種說法毫無科學依據。」



針對人到底會感染幾次新冠？浙江大學醫學院附屬第一醫院國家傳染病醫學中心副主任醫師李永濤說，對於沒有基礎疾病的正常人而言，「最多隻能感染8次」的說法毫無科學性，再感染後普遍症狀較輕，大家無需太過擔心。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，雖然目前沒有會感染多少次的定論，但一個人多次反覆感染新冠的可能性的確存在。目前的觀察研究均表明，再感染後的症狀會越來越輕。一方面是因為首次感染後產生了對病原體的免疫力。

▲重複感染新冠確實症狀變輕，研究報告沒有完全免疫情況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

趙衛說，「即使隨著時間推移，針對這種病原體的特異性免疫水平逐漸下降，再次感染後，身體透過回憶反應，這種免疫水平也能很快再次增強，殺滅體內的病原體。因此，重複感染後症狀並不會變得更重。」

「另一方面，病原體在傳播流行的過程中，通常自身也會朝著致病性逐漸減弱、感染能力逐漸增強的方向發生變異。」趙衛說。

趙衛建議，如果實在擔心反覆感染的問題，60歲以上的老人和有基礎病的人，可以進行疫苗和加強針的接種。其次，去往人員密集的場所，尤其是醫院，儘量全程佩戴口罩，回到家後即時洗手消毒。