香港急診室連續多天爆滿　流感、新冠病例大增

▲五一連假期間，許多香港民眾出國旅遊。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港醫管局29日表示，過去幾日急診室求診人數相當多，公立醫院每天都有超過6000人求診，相信與流感及新冠病例增加有關，相關病例增加了約一兩成。

香港醫管局指出，全香港公立醫院急診室的求診人數已經連續多日每天都超過6000人，28日更達到6255人次，其中有超過1100人經急診室入住內科病房。

醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢表示，急診室人數大增，相信與近日流感及新冠病例增加有關，相關病例增加了約一兩成，各年齡層都有。

▼陸客團赴香港旅遊。（圖／路透社）



不過，徐錫漢也提到，大部分病情都不算十分嚴重，「若同一時間有較多危急個案，次緊急或非緊急病人需要等候較久，希望市民諒解。」

徐錫漢預估，五一連假及假期後的一兩天，急診室都還會持續繁忙。

另外，香港近期也出現「大角星」新冠變種病毒，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅分析，「大角星」是BA.2的分支，傳染性強，但香港去年第五波疫情大部分都是BA.2病例，民眾有較高的免疫屏障，足夠對抗「大角星」。

對於近期疫情的發展，孔繁毅認為，目前流感和新冠感染都還沒到最高峰，預計流感病例數會在一兩周後見頂，新冠則要七至八周後才到高峰，隨後才會回落。