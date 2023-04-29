　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港急診室連續多天爆滿　流感、新冠病例大增

▲▼香港,機場。（圖／路透社）

▲五一連假期間，許多香港民眾出國旅遊。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港醫管局29日表示，過去幾日急診室求診人數相當多，公立醫院每天都有超過6000人求診，相信與流感及新冠病例增加有關，相關病例增加了約一兩成。

香港醫管局指出，全香港公立醫院急診室的求診人數已經連續多日每天都超過6000人，28日更達到6255人次，其中有超過1100人經急診室入住內科病房。

醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢表示，急診室人數大增，相信與近日流感及新冠病例增加有關，相關病例增加了約一兩成，各年齡層都有。

▼陸客團赴香港旅遊。（圖／路透社）

▲▼香港,陸客。（圖／路透社）

不過，徐錫漢也提到，大部分病情都不算十分嚴重，「若同一時間有較多危急個案，次緊急或非緊急病人需要等候較久，希望市民諒解。」

徐錫漢預估，五一連假及假期後的一兩天，急診室都還會持續繁忙。

另外，香港近期也出現「大角星」新冠變種病毒，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅分析，「大角星」是BA.2的分支，傳染性強，但香港去年第五波疫情大部分都是BA.2病例，民眾有較高的免疫屏障，足夠對抗「大角星」。

對於近期疫情的發展，孔繁毅認為，目前流感和新冠感染都還沒到最高峰，預計流感病例數會在一兩周後見頂，新冠則要七至八周後才到高峰，隨後才會回落。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大甲媽鑾轎頂匾額「金光閃閃」！　驚人價格曝光
吃到「好市多A肝毒莓」打疫苗還有用？　醫給答案
日本全國景點擠爆！　機場、新幹線大排長龍
快訊／許光漢、IU合體！　燦笑合照公開
「殯葬業龍頭」超正第二代成模特兒！　登國際雜誌封面
已嘿咻45次！媽撿到國三女「用過保險套」　抓狂怒告
徐凱希打完「ㄍ」直接發文！　半小時IG被灌爆：完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳天后宮舉行「辭沙」大典　陳忠和：願兩岸撇除不必要紛爭

香港急診室連續多天爆滿　流感、新冠病例大增

陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險

中疾控：陸82%人口在3個月內感染新冠

陸五一連假估2.4億人次出遊！恢復至疫情前104%

陸五一連假首日　鐵路估載運1950萬人次「破歷史最高峰」

小一兒成績差　爸爸竟「分屍米奇」掛門口警告！

香港旅遊業界：五一連假約有60萬陸客訪港

風吹倒磚牆「勞斯萊斯被砸爛」　車頂凹陷讓網友心痛：倒了一套房

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

深圳天后宮舉行「辭沙」大典　陳忠和：願兩岸撇除不必要紛爭

香港急診室連續多天爆滿　流感、新冠病例大增

陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險

中疾控：陸82%人口在3個月內感染新冠

陸五一連假估2.4億人次出遊！恢復至疫情前104%

陸五一連假首日　鐵路估載運1950萬人次「破歷史最高峰」

小一兒成績差　爸爸竟「分屍米奇」掛門口警告！

香港旅遊業界：五一連假約有60萬陸客訪港

風吹倒磚牆「勞斯萊斯被砸爛」　車頂凹陷讓網友心痛：倒了一套房

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲陽光近照曝光

囂張弘仁會遭警強力瓦解　侯友宜送雞精：掃蕩黑幫不會停止

3處異國風情生活圈　到永和挖寶韓貨、台中小東南亞是零食採購天堂

人類醫師恐將被AI取代？　研究團隊驚嘆ChatGPT「高品質」醫學諮詢

無視玩耍邀約！柴弟遭姊「一屁股壓身上」還打哈欠　媽笑：習慣了

缺彈藥撐不住了！俄傭兵首腦驚曝「瓦格納快被團滅」　將走入歷史

桃園貨車刷整排畫面曝！下坡「煞車失靈」衝逆向猛撞6車　8人受傷

《浴火鳳凰》神獸嗶啵掀回憶殺！　催生者竟是「知名女星」父親

以為女兒被邪靈附體！夫婦裸體躲香港儲藏室　施法11hrs害死14月嬰

大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

大陸熱門新聞

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

大學情侶夜闖教室！交換DNA全程被拍下

風吹倒磚牆砸爛勞斯萊斯　網友：倒了一套房

小一兒成績差　爸爸竟「分屍米奇」掛門口

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」

東南大學院長工作群傳私密肉照　300多人全已讀

拍花竟意外拍到猛禽之王！動物研究員：第一次發現

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次

24歲女日上12小時猝死　公司：她自願加班

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

陸駐日大使批「台灣有事就是日本有事」

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理揭原因

更多熱門

相關新聞

中疾控：陸82%人口得過新冠

中疾控：陸82%人口得過新冠

中國大陸疾控中心28日發表一份報告，推測2022年12月至2023年2月期間，全國超過82%的人口感染新冠病毒。

香港消防員性侵日女　冷靜回旅館找妻子玩3天

香港消防員性侵日女　冷靜回旅館找妻子玩3天

爆乳正妹秀我國旗　手舉1根羞喊太大

爆乳正妹秀我國旗　手舉1根羞喊太大

野生范冰冰「現蹤香港街頭」！

野生范冰冰「現蹤香港街頭」！

馬雲獲聘港大榮譽教授 時隔30年重返校園聚焦「教育和企業創新」

馬雲獲聘港大榮譽教授 時隔30年重返校園聚焦「教育和企業創新」

關鍵字：

香港急診室新冠流感

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面