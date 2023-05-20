南寧「直播電商」拚不過電商之都　另闢跨境戰場培養「東南亞網紅」

▲廣西外貿孵化基地內的直播電商。（圖／翻攝南寧日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸「直播帶貨」電商模式逐漸進入飽和，東南亞被認為是下個階段「全球最具潛力的電商市場」，讓大陸電商巨頭們爭相湧入，成為下一個藍海。為複製「中國經驗」，東南亞電商平台Lazada舉辦的「東南亞跨境直播人才大賽」，地點就選在廣西南寧，使得南寧成為「懷著主播夢」年輕人的「圓夢之城」。

▲南寧綜保區內的跨境電商數量已位居大陸前列。（圖／翻攝南寧日報）

《每日經濟新聞》報導，近日，廣西印發《關於促進電子商務高質量發展若干政策措施》，明確要加快發展直播電商，支持跨境電商發展。而早在兩年前（2021），南寧就提出，完善跨境電商產業發展帶動外貿轉型升級，提升南寧作為廣西首府城市面向東盟國家及地區的合作支撐能力，加快構建面向東盟的國際大通道。

作為Lazada跨境生態創新服務中心（南寧）運營方，廣西啓迪創新跨境電子商務有限公司總經理助理招匯透露，近兩年，南寧電商行業服務商和賣家正肉眼可見地穩步增長，電商人才也多了起來。

▲兩位女主播透過直播帶貨。（圖／翻攝南寧日報）

在大環境助推下，在電商圈「沒沒無聞」的南寧，儼然擁有了和杭州、深圳等「電商之都」相抗衡的資本。在廣西留學的泰國女孩卓冰月，畢業後創立了一家中泰兩國間的跨境貿易公司，她表示，電商在東南亞的推廣程度，還不能改變泰國消費者的消費習慣，為了複製中國的電商模式，她便投入直播人才大賽，期待能以「熟悉的面孔」加深與家鄉的聯繫，進而增加買氣。

▲南寧對外貿易區位圖。（圖／翻攝南寧市政府）

據了解，在南寧生活的東南亞人士，也樂於進入直播行業試水溫。招匯提到，不少主播都是在南寧的留學生，即便是職業技術學校也有大量東南亞留學生，「直播行業，為他們打開了在中國就業的新機會。」

相較於杭州、深圳等具有先天優勢的直播電商之都，南寧的直播電商業態仍不完備，不過，挾地理環境優勢，再加上陸路相通、海運直達，在跨境電商領域，南寧便有可能「異軍突起」拿下東南亞這塊電商處子之地。