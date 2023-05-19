小學師87人群組PO「光溜鳥照」　問女副主任：喜歡嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

中國廣西壯族自治區南寧市一所小學近日傳出，有一名老師在多達87人的群組裡發布「下體照」，還點名同校梁姓女副主任喜不喜歡，結果被其他教職人員痛批噁心，對話內容也遭外流，掀起當地網友關注。對此，校方和興寧區教育局均向派出所報案，詳細情況仍在調查當中。

▲象棋一班梁老師在工作群組內發布下體照。（圖／翻攝自微博／南國早報）

根據《南國早報》報導，這個有87名成員的群組名稱為「明秀東路小學課後服務」，一名ID為「象棋一班梁XX」的成員突然在群組中發布下體照，還點名同校教導處梁姓女副主任，「喜歡嗎？」群組其他成員看到照片紛紛回覆驚訝的表情符號，或者直接痛批「噁心，真噁心」，被點名的女副主任也不解反問，「老師，怎麼回事呀？」

知情人士透露，該聊天群組的成員是學校的課後輔導兼職人員，大多不是正式錄用的老師，為了方便管理，學校一些工作人員也在群組內，事情發生在5月16日下午，事發不久後，群組就被刪除了。

明秀東路小學以及興寧區教育局皆表示，已經注意到此事，也向派出所報案了，在處理結果出來之前，不方便回應。寧興警方證實，朝陽派出所已經接到相關報案，具體情況仍在了解中。

明秀東路小學5月17日深夜11時許透過微信公眾號發出聲明，表示校方對此事高度重視，經調查，該群組並非由校方人員建立，發布不雅照片的人也不是學校老師，校方已向公安機關報案，請民眾不信謠、不傳謠。