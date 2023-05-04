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暑假機票「比平日更便宜」　星宇東南亞航線狂降！來回才7357元

▲▼星宇航空台北-洛杉磯首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空暑假機票降價。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

暑假將至，不少人已經開始規劃出國旅遊，機票達人通報，星宇航空暑假期間東南亞機票價格狂降，包括胡志明市7357元、宿霧8072元、曼谷11961元等，部分航線暑假比平日便宜。

臉書粉專「機票博土 不累哥」貼文通報，「星宇航空東南亞暑假狂價，出發日期自7/23開始，這波真的快接近某些廉價航空的價格帶了。宿霧8072元、馬尼拉7858元、河內8869元、胡志明市7357元、新加坡12190元、曼谷11961元，以上價格均為來回含稅。」

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不累哥表示，「星宇暑假這波降幅很有感，其中胡志明市暑假比平日便宜，依觀光航線而言，宿霧跟曼谷暑假這價位真的漂亮」，不過他提醒，「宿霧暑假是颱風季節要注意」。

而「蓋瑞哥 機票獵人」也在粉專通報，韓亞航空促銷桃園－首爾的商務艙，最低票價18428元，此促銷限定官網購票，且必須選擇「兩人同行」的來回機票，才能找到促銷票價。

蓋瑞哥指出，「韓亞航空桃園－首爾的商務艙來回票價平常售價約2.8萬元，這次直接折1萬元，來到1.8萬元，都快跟經濟艙一樣價錢，而且商務艙還包含優先報到、貴賓室等尊貴服務。促銷時間至5月31日、適用航班至6月20日」。

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星宇暑假機票狂降！　來回7357元

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