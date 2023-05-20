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社會 社會焦點 保障人權

5億高中男「墜樓處有配偶指紋」　家屬懷疑：被推下去的！

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」　母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中夏姓男子涉嫌謀殺高三男生，夏男在辦理結婚登記前，隨機在路上找2人簽結婚同意書。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市一名身價5億的賴姓高三男學生，5月4日上午和26歲夏姓男子前往戶政所登記結婚，沒想到2個小時後，賴男竟從夏男10樓住家墜落送醫不治，而檢警鑑識後發現賴男陳屍地點的欄杆上，除了有賴男的指紋，也有夏男的指紋。對此，賴母委託律師許哲維指出，這讓人更加懷疑，賴男是遭人推下去，或是遭人放置墜落的。

據了解，26歲的夏男4日上午7時聯繫賴男，稱要教他處理房地產，要他帶著證件來找他，8時許2人一同前往北屯戶政所要登記結婚，夏男就在路上隨機搭訕2人當證人，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記，而賴男回到夏男住處後2小時，就墜樓身亡。

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

該處是夏男置產投資用，平常很少到該地居住，由於才剛登記後就到該處、賴男隨即又在此處墜樓，加上陽台欄杆又採集到賴男以及夏男指紋，全案疑點重重尚待釐清。

許哲維則表示，他並沒有從檢警那邊得知欄杆上有夏姓配偶指紋一事，僅知道欄杆上有賴男的指紋，但如果如同消息所指稱的，欄杆上有夏姓配偶的指紋，這件事屬實的話，「那我們家屬會更加懷疑，賴是遭人推下去的，或是遭人放置墜落的。」

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