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大陸 大陸焦點 特派現場

末代皇帝居住的偽滿皇宮改建博物館　探秘1920年代「溥儀的時尚」

記者魏有德／綜合報導

大陸東北長春「偽滿皇宮博物院」內的「博物館之眼」藝術宮18日首次對外開放，對外展示清代最後一位皇帝，也是偽滿洲國的傀儡皇帝溥儀和皇后婉容，在當時的生活用品和特殊愛好珍藏，讓外界一窺「末代皇帝」在1920年代「最後的時尚」。

▲「偽滿皇宮博物院」內的「博物館之眼」藝術宮首次對外開放。（圖／翻攝中新網）

▲「偽滿皇宮博物院」內的「博物館之眼」藝術宮首次對外開放。（圖／翻攝中新網，下同）

《中新社》報導，「博物館之眼」藝術宮是在偽滿皇宮舊址上建設的地宮式新建築，設有藏品庫區和展覽互動空間，面積約1.7萬平方米（公尺）。藏品庫區有可視化庫房，互動展示空間則推出了諸多實驗性的體驗式展覽。

「博物館之眼藝術宮」在建築設計上有三個複式穹頂空間，其頂部突出地面，就像三隻眼睛望向天空，同時也將自然光引入藝術宮，使得地下空間增加不少柔和的藝術氣息。院方稱，這隱喻了當代博物館的社會角色和使命，「鏈接歷史與未來。」

▲「偽滿皇宮博物院」內的「博物館之眼」藝術宮首次對外開放。（圖／翻攝中新網）

走進藝術宮前，在門口會先看到一個黑色的藝術造景，就是根據溥儀的招牌形象「眼鏡」所設計，搭配藝術宮對外開放的特展，則是北京故宮博物院和偽滿皇宮博物院內收藏的，與溥儀日常生活相關的119件文物珍品，作為展示內容。

館內展示出「末代皇后」婉容喜歡穿著的各種「旗袍」款式，受到西方教育思想影響，婉容的穿著也從滿族傳統服飾，轉變成中西結合的簡約現代風格，反映出當時社會在中西文化衝擊下的不同面貌。

▲「偽滿皇宮博物院」內的「博物館之眼」藝術宮首次對外開放。（圖／翻攝中新網）

此外，館內還有溥儀在1920年代較喜歡穿著的衣服樣式，部分款式十分時髦前衛，版型和顏色直至當代都不落俗套。還有一輛溥儀從英國購入的「三槍牌」腳踏車，據了解，溥儀為了和婉容可以騎車順暢方便，還下令去除紫禁城內很多的門檻。

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