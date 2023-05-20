不能輸「超正檢察官」！美女律師一早激發9張照　粉絲秒懂笑翻

▲美女律師李怡貞一早狂PO美照。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

網搜小組／鄺郁庭報導

檢察官陳漢章近日掀起熱論，他雖是不折不扣的男兒身，但日前開設IG「檢察官RAKU的OOTD」，分享女裝穿搭，讓廣大網友看傻，因為實在太正了，連美女律師李怡貞也大讚，「傻眼，比我漂亮耶！」有趣的是，李怡貞今（20）日一早就發文，「不能輸（握拳）」，狂PO穿搭照讓粉絲笑翻。

李怡貞今天早上8點就在粉絲專頁「女人大律師李怡貞」發文，「#律師變老娘」，直呼前一天看到美女檢座的照片就深深有感，「這麼美，而且他穿搭還都很好看」，想起自己曾想買一件洋裝，但當時覺得上班也不能穿便作罷，結果一看到檢察官穿，就驚艷直誇，「他穿起來超好看，還穿去地檢上班。」

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▲「超正檢察官」其實是男兒身，讓眾人驚呆。（圖／翻攝自IG／prosecuterlakulaku）

誇讚之餘，李怡貞直呼自己被激到，有了「不能輸」的念頭，「一早發芬（發瘋）狂找穿搭照po！」並附上8張穿搭照，還在留言處表示，「以後我也都要穿SP洋裝去上班。」貼文讓不少粉絲直笑，「好可愛喔！會不會各專業人士開始一輪上班都要認真穿搭PO照片」、「男人美過女人真的太讓人搥心肝了，我們不能輸！」

值得注意的是，看到有人評論檢察官，「這種很容易被mark，對她的印象就是很會穿衣服的檢座。」李怡貞則搖頭，「如果到中年還身材好、穿搭強，包又好看，通常都是狠角色捏！因為通常自律才能在中年展現美貌還有能力」，似乎給「正妹檢察官」高度肯定。