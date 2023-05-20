520搶登記！高雄「岡山愛情羊肉爐背板」爆紅　登記新人增3倍

▲去年高市府青年局邀青年設計師打造全台最美戶政結婚背板，岡山「愛情羊肉爐」背板超受歡迎。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

5月20日有著「我愛你」的諧音，不少新人會選在今天辦理結婚登記，高雄市長陳其邁上午前往視察戶所結婚背板，並送上520祝福禮。去年高雄20處戶所大改造結婚背板，平均每月吸引超過千對新人前往登記結婚，也吸引許多外地新人跨縣市到高雄辦理，尤其旗津區、鹽埕區登記人數甚至成長3倍之多。

去年高市府青年局邀青年設計師打造全台最美戶政結婚背板，其中岡山「愛情羊肉爐」、旗山「旗香冰菓室」、旗津「海灘逐浪奔愛」、鹽埕「人生的下一場戲」等結合地方特色的設計主題，都深受準新人喜愛。

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▲旗津區的戶政背板以「海灘逐浪奔愛，為愛走天涯」為主題改造後，登記結婚人數增加3倍。（圖／記者賴文萱翻攝）

自去年8月開放20處戶所結婚背板以來，平均每月吸引超過千對新人前往登記結婚，其中更有新人跨縣市到高雄登記，旗津區、鹽埕區去年1至8月登記人數各僅約80件，背板推出8個月來暴增到約300件，成長3倍之多。

▲▼陳其邁視察戶所結婚背板暨520送祝福禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天適逢520我愛你，陳其邁上午就赴戶所視察，他表示，很多新人都特別挑在這一天來辦理結婚登記，高雄市政府在去年台灣設計節配合青年局跟民政局的巧思，在各個戶政事務所都設計有一些具有在地味道的背板。

▲▼520搶登記！高雄改造「絕美結婚背板」爆紅，8個月登記新人增3倍。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於今年登記的新人是否會比去年多？陳其邁指出，今年因為還沒有結束，有一些會臨櫃直接來進行登記，強調現在還可以，想到的話趕快來。他也說，不管是同性或是異性都有受理登記，台灣通過同婚法案之後，其實大家都勇於在520來表達我愛你，以去年來看，最多是883位，今年還要再看狀況如何。

▲旗山「旗香冰菓室」再現老派浪漫約會勝地冰菓室，深受年輕人喜愛。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局局長張以理表示，受疫情影響，近來新人結婚可以簡化儀式，但在結婚登記這一必要程序上卻越來越重視，青年局由此發想，才有這次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫，也感謝民政局的鼎力支持，讓青年設計師恣意揮灑。

結婚背板改造計畫的成功也引起其他縣市議員關注，在質詢時要求以高雄為範本提升當地的戶政美學，給新人留下美好的回應；其中台南市有4處結婚背板改造即是參與本案計畫的新銳設計師協助規劃。青年局表示，透過本案的成功，期望媒合建立高雄在地新銳設計師與地方機關的合作關係，打造青年設計師發揮專才的舞台。