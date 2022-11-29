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小資女結婚只想登記！　父母「硬要辦婚禮」：要把紅包拿回來

▲▼結婚登記,戶政事務所。（圖／記者林敬旻攝）

▲小倆口只想要簡單的結婚登記。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／許凱彰報導

結婚一定要辦婚宴嗎？一名女網友提到，自己跟男友都是小資族，在近期論及婚嫁，不過父母卻在「辦婚宴」非常堅持，理由竟是「要把之前包出去的紅包拿回來」，一連串的說法讓他們非常傻眼。

原po在「Dcard」發文直言，她跟男友準備要結婚，都想用「登記結婚」的方式完成人生大事，不想辦父母的「成果展」，結果父母卻硬要辦婚禮，還說「妳不辦，我之前包的紅包怎麼拿回來」這樣的話。

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不僅如此，她在文中還說到爸媽心裡打的算盤，要小資新人自己付桌錢，而婚宴收到的紅包給他們。原po先是退了一步「如果要辦你們付你們自己的桌錢」，結果卻得到「養妳這麼大花了多少錢，在那邊計較幾萬元」。她坦言非常為難，完完全全沒有想辦的意思，但也不想讓未婚夫被父母討厭。

▲▼新郎，新娘，婚宴，婚禮，敬酒，歸寧。（圖／記者許力方攝）

▲爸媽堅持要辦婚宴收回包出去的紅包。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出，引發不少網友紛紛表示，「我媽也是阿，都還沒登記就各種意見情勒」、「把你先生家裡要準備娶老婆的聘金給妳父母啊，叫他們閉嘴」、「跟爸媽強硬點反駁」、「你們還不如把辦桌的錢直接包給父母」、「憑什麼你們辦他們收錢，自己包出去的紅包還要你們買單，還情勒養育」。

還有網友點出一連串計畫，第一步「先登記」，婚宴等登記以後再說啦；第二步「登記後」，婚宴等存到錢再說啦；第三步「懷孕後」，婚宴等生完小孩再說啦；最後一步就是「生小孩」，小孩都生了辦什麼婚宴啦。

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