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逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

▲逾百對新人情人節預約辦理結婚登記，桃園各戶所送景福宮助孕小物

▲逾百對新人情人節預約辦理結婚登記，桃園各戶所送景福宮助孕小物。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2月14日西洋情人節，桃園市政府民政局結合在地景福宮，凡2月14日當日至桃園市各區戶政事務所辦理結婚登記之新人，即贈經桃園景福宮祈福加持的註生娘娘助孕皮革鑰匙圈或平安符，各戶所亦加碼贈送不同之精美小禮物，截至2月10日中午，各戶所已有百對新人預約情人節，辦理結婚登記。

▲逾百對新人情人節預約辦理結婚登記，桃園各戶所送景福宮助孕小物

民政局局長劉思遠與景福宮副主委陳正忠、蘇家明10日於景福宮進行「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」祈福加持儀式，將於2月14日當日透過各戶所分送給當日辦理結婚登記之新人。

景福宮主委簡征潭表示，景福宮是在地人口中的「大廟」，主祀神明為開漳聖王，配祀之註生娘娘亦非常靈驗，景福宮也希望為現在少子化的現象盡一份心力，「景福」就是「大福」，有很大福氣之意，希望將大大的福氣送給新人，並祝早生貴子，一生平安。

▲逾百對新人情人節預約辦理結婚登記，桃園各戶所送景福宮助孕小物

劉思遠局長說，經景福宮加持過「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，必能保祐新人達成所願，也感謝景福宮除了贊助「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，亦提供紀念酒及發財樹、金鏟子等精美祝孕禮物供本次活動抽獎，只要於市府民政局FB粉絲專頁「桃園民政好厝邊」按讚、追蹤、留言加分享tag2位朋友，就可參加抽獎。

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