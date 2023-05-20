郭正亮親揭退黨2原因　批與賴清德兩岸論述「道不同不相為謀」

▲郭正亮（圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

前民進黨立委郭正亮19日宣布退出民進黨，聲明內容提及「獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。」郭正亮進一步表示，他退黨有2點原因，第一是離民進黨的初心越來越遠，第二是對兩岸形勢的認知與黨不同。他強調，總統蔡英文的兩岸論述雖然不是完全同意，但還可以忍受，賴清德則無法，直言「道不同不相為謀。」

郭正亮昨日指出，自從壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選台北市第三選區（中山、北松山）立委時就有人檢舉他，並承認他確實有批評民進黨政策與個別人士的行為，民進黨立委高嘉瑜與台北市議員王世堅雖然兩人都有批評黨中央，卻因為考量他們的職務一直沒有被開除，事實上他們也受到極大的壓力。

郭正亮說，第一個退黨原因是離民進黨的初心越來越遠，包括對自由民主的堅持有雙標、對清廉勤政的堅持、兩岸和平的追求。第二個退黨原因是個人問題，對世界與兩岸形勢的認知就是道不同不相為謀，「我跟民進黨有很大的差別。」

郭正亮說，他很認真在看總統蔡英文與副總統賴清德的兩岸主張，也清楚脈絡，蔡英文的部分他不一定完全同意，但還可以忍受，還帶有一定的模糊性與自圓的空間，但賴清德則完全沒有，若賴當選總統，台灣就會陷入極大的緊張。

郭正亮透露，賴清德面對兩岸議題回應都沒有針對重點，例如日前在政大演講中稱「國民黨用九二共識、一中來和對岸簽23個協議，是沒有主權的和平」，他質疑，「兩岸透過透過陸委會、國台辦、海基會與海協會接觸，且是經過特別授權，這叫沒有主權嗎？如果是這樣認知那很可怕，蔡英文不會這樣講。」

郭正亮強調，在172字的退黨聲明後半段，他寫道「惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。」而這段話是他特別講究用語，修改了很多次才完成的。

郭正亮表示，他對台灣的政治相當了解，也知道民進黨最初在追求自由民主、清廉勤政、兩岸和平，但現在越來越意識形態化，集中到台灣獨立去了，可是民進黨又知道自己做不到，蔡英文做了七年，他的論述從來沒有「台灣獨立」觀點。