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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文執政最後一次520　發表七周年談話並接受媒體QA

 

 記者陶本和／台北報導

總統蔡英文將於20日上午9點整，於總統府內召執政七周年記者會，預計發表一段談話，隨後也會接受媒體提問。《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文20日的談話，將感謝國人的團結和執政團隊的努力，七年的累積重新定義台灣，也讓世界重新看見台灣。

林聿禪表示，蔡英文也將闡述台灣在全球供應鏈及國際區域局勢的關鍵位置。並將說明執政團隊未來的努力目標，將提出更多行動及作為，打造一個更好的台灣。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文總統接見「菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）訪團」。（圖／總統府提供）

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