董事長失智！不能說的秘密藏2年　一句「妳不能不要我」妻淚崩

▲邱孟暉（右）被確診失智時，妻子莊素玫（左）當場就哭了出來，擦乾眼淚之後，她不只要撐住公司，也要照顧老公，但一路走來她從不後悔。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

67歲的邱孟暉是國際貿易公司的董事長、家中權威老爸，呵護老婆的大丈夫，15年前卻失智，邱孟暉本人無感，枕邊人莊素玫卻急壞了，辛苦隱瞞2年多才說出來。「我真的很感謝孩子、小姑、公婆，一起幫忙照顧！」莊素枚感恩地告訴CTWANT記者，如今公司營運正常，夫妻偶爾會逛街看電影，「他照顧我30年，換我照顧他下個30年！」

受訪當天，邱孟暉跟太太莊素玫一起出現時，幾乎看不出他是失智患者，他簡單自我介紹，還幽默地說自己是個孤僻的人，頗有冷面笑匠的架式，直到說話內容再深入一些，才能感覺到他的思緒極為跳躍、前後不一致。「你好好講！」一旁的莊素玫提醒，邱孟暉又回「我太太要我認真回答妳，所以我跟妳說，剛剛說的純屬虛構。」

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52歲時邱孟暉爆發中風、休克，甚至昏迷長達20多天，雖然幸運甦醒，但邱孟暉卻變得有些不對勁。「印象最深刻的是，他出院回家後準備洗澡，脫衣服之後，走進浴室就呆呆站著，我叫他沖水他才沖水，結束後又站著，直到我叫他抹肥皂才動。他變得不會洗澡了！」莊素玫說。

類似的情況不勝枚舉，家人都認為可能是中風後遺症，或許慢慢會恢復，但情況沒有好轉，出院1年後邱孟暉確診為失智症。「我當場就哭了出來，只記得醫師很熟練地遞給我衛生紙。」

▲邱孟暉與莊素玫是大學班對，兩人一路交往到結婚40年，雖然邱孟暉在52歲時失智，但莊素玫從沒想過放棄他。

邱孟暉跟莊素玫是輔大的同班同學，從大一起就開始交往。邱孟暉說，「她很難追喔，我花了大概1~2個月、或1~2年才把她約出去。」莊素玫笑說，邱孟暉的個性有些江湖味，根本不是她喜歡的類型，「但因為他非常照顧我，所以最後我們就在一起了。」

生病前，邱孟暉是個很Man的老公，彷彿天塌下來也一定有他頂著，莊素玫個性也很強，做了決定就不會改變。「以前我想買保險，他不同意，但我就是要買，他就嗆我說『妳自己想辦法繳錢』，後來繳費單來了，我一樣拿到房間去問他『要不要幫我繳』，他最後還是付錢了。」

兩夫妻育有一子一女，邱孟暉對兒子期望很深，但就像傳統的頑固老爸一樣，邱孟暉對兒子非常嚴厲，講話從沒好臉色，是個高高在上的父親。但邱孟暉失智後，卻突然變成兒子的大哥哥了，兩人反而變得更常聊天。

但邱孟暉失智還是打亂一家子的計畫，當時大女兒剛到澳洲遊學，接到消息之後便趕緊回國，莊素玫也被迫扛起管理整個公司的重擔，但除了家人之外，他們並沒有告訴其他人邱孟暉已經失智。

「為了公司營運穩定，我們先向員工、生意往來對象解釋，因為董事長之前生病，所以慢慢會淡出公司的管理，他原本負責的工作會改由其他人接手。」莊素玫說，邱孟暉還是常常會出現在公司，由於他的社交能力依舊很好，所以不容易發現他已經失智，她會盡量預防邱孟暉做出異於常人的事，「但有時真的防不了，就只能讓他去了，隱瞞真是一件辛苦的事。」

直到2年後，公司員工、生意夥伴發現，就算董事長沒有親自管理，公司照樣營運正常時，莊素玫才公開邱孟暉因生病導致失智的事實，如今邱孟暉最重要的任務就是「練好簽名」，因為直到現在，公司許多大小章仍需要他的簽名。

▲邱孟暉除了偶爾到公司之外，每個月也會排一天到「記憶咖啡館」工作，藉由煮咖啡、端盤子訓練生活自理能力，也更貼近人群。

邱孟暉雖然自始至終都認為「失智沒什麼」，但當他從可以看許多電子郵件，慢慢變成只能練簽名時，他還是感到沮喪挫折，女兒安慰邱孟暉說「你就當作提早退休啦！這樣也不錯。」講久了，邱孟暉也慢慢接受了。

邱孟暉本來就是個喜怒形於色的人，生病後發脾氣更是完全不看場合，邱孟暉喜歡在紙張上抄抄寫寫，莊素玫偶爾會念他不要再寫了，有時他在公司就會突然爆走，當兩夫妻劍拔弩張時，女兒便會立刻把爸媽其中一人帶到另一個房間，接著安撫爸爸的情緒。

「我真的是很感謝家人，無論是孩子或小姑、公婆，他們都會幫忙一起照顧，才能讓我繼續下去。」莊素玫是邱孟暉的主要照顧者，結婚40年，莊素玫笑說「他開口還沒講話，我就知道他要說什麼」，但有時照顧照顧著，卻會忘記感情的初心。

「為了哄他做某件事，我常常會恐嚇他『你不做，我就不理你囉』，後來有一天他突然跟我說『妳不能不要我』，我才驚覺那些話非常傷害他，我是他世界的全部，沒有我，他該怎麼辦？」想到丈夫擔心害怕的心情，莊素玫不禁淚崩，下定決心再也不口出惡言。

▲邱孟暉（後排右一）在莊素玫（後排左一）與家人的照顧下，失智狀況維持良好，他還在手機殼後貼上孫子姓名，好讓自己不會忘記親愛的家人。

雖已失智15年，邱孟暉狀況維持不錯，有生活自理能力，甚至能一起出門逛街、看電影，但莊素玫還是要為未來打算。「我慢慢在了解一些安養機構，只要我還能照顧他，就是我照顧，如果我不行，雖然我女兒說要照顧爸爸，但我不忍心孩子承受這樣的壓力，所以以後應該會讓他住進機構裡。」

莊素玫回想這些年來的種種，雖然過程有不為外人道的辛酸，但最令她揪心的，反而是15年前丈夫昏迷的那20天。「當時醫師說他機會不大，就算真的醒了，也可能是植物人，所以不如讓他去吧！」

莊素玫沒有猶豫，立刻跟醫師說「無論如何你都要救他，就算他是植物人，我也會照顧他，在這之前他照顧了我30年，換我照顧他下一個30年，那又如何？！」

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