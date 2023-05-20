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新莊單親童肚子餓…超商向路人乞討便當　教育局緊急回應

▲熱心網友買2個便當，提供孩子充飢，消息引發熱議。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

中央社

新北市新莊1名單親學童因飢餓無錢，在超商向路人乞討便當才得以飽餐，消息在網路引發熱議。教育局與校方19日說，已確認身分並給予關懷與追蹤，也會加強合作商家教育訓練。

網友17日在新北市新莊區的臉書（Facebook）私密社團中貼文表示，她在超商被一名孩童叫住，孩子因肚子餓沒錢買便當，請求幫買2個便當結帳，讓孩子與親友可裹腹。

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熱心的網友好心買了2個便當，提供孩子充飢。照片上，看見2人坐在超商座位吃便當的背影。貼文的女網友，並希望政府與社福機構可協助，並瞭解孩子的狀況。

消息引發熱議，其他網友紛紛提出協助方法表示，「可以協助弟弟跟店員說，要使用幸福保衛站喔，請超商填資料即可領取80元餐點」；也有多名新北市議員服務處主動通報市府瞭解。

孩童就讀國小的校長，透過制服、師長、家長會長，確認孩子身分並回應表示，已立即請學校行政組長至超商關心，並請店員爾後遇此情況，主動依「新北市幸福保衛站」、「愛心大平台」等急難協助機制，協助與通報社政單位與學校以利關懷。

教育局以文字告訴中央社記者，經調查，這名乞討便當的孩子，就讀新莊區某國小，屬於弱勢的單親學生；學校平常就有協助學生提供早餐、午餐與各項家庭資源補助外，另外，也安排免費參加課後輔導。

教育局說，到超商乞討便當的學童與親人，都有身心的障礙，他們因父親臨時無法照顧，飢餓急難至超商求助，學校獲悉後，已立即聯繫家長關心家庭情形，並尋求社會資源協助，後續將持續追蹤學生就學情形。

市府說，自102年起與四大超商合作，成立「幸福保衛站」，讓臨時遇急難的學童飢餓時，可至鄰近商家免費求助取餐，透過商家協助通報市府，後續跨機關協助學生家庭。

市府說，已陸續邀請八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯，加入「好日子愛心大平台」，全市有2755家據點，遍佈29個行政區，迄今已攜手協助4萬餘人次學童。

針對此次事件，市府說，將持續宣導學童及民眾，知悉幸福保衛站與愛心平台的求助資源，也並請合作商家強化員工教育訓練，瞭解孩子協助流程，與提升店員觀察弱勢學童需求的敏感度。

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