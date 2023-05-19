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台灣原住民慢食博覽會10月登場　台韓大師切磋對話先暖身

▲博覽會上將展示台灣原住民慢食料理成果。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

博覽會上將展示台灣原住民慢食料理成果。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將在今年十月舉辦首屆的「全國原住民慢食博覽會」，預定邀請國際慢食組織成員，以及來自全國7個慢食組織共襄盛舉。並自五月起逐月辦理慢食活動，期待在國際慢食廚師的起手後，醞釀出一道道令人驚豔的佳餚，與民眾共享幸福充實的溫暖。

原住民族行政處表示，縣長徐榛蔚為了打造國際慢食優質的互動交流，花蓮縣政府積極與國際接軌合作，將於5月23至25日邀請東北亞國家韓國慢食廚師聯盟代表金海瑩廚師訪花。金海瑩廚師是韓國慢食組織的發起人之一，在韓國餐飲界舉足輕重。

▲博覽會上將展示台灣原住民慢食料理成果。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

韓國慢食廚師組織發起人金海瑩HAEYOUNG KIM（左）。

金海瑩廚師擁有韓國政府頒發的韓國料理、西餐、日本料理及中國料理執照，還有WSET（Wine Spirit Education Trust）中級國際認證與AHLA咖啡師國際認證等。除了對食材富有十足的熱情與專業之外，更善於烹飪教學與菜單開發。近年來，他投入食物影像的設計與拍攝極具成效，在韓國影視界也頗具盛名。

▲博覽會上將展示台灣原住民慢食料理成果。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台灣慢食廚師陳耀忠。

原住民族行政處表示，本次交流將安排金海瑩廚師與花蓮原住民廚師聯盟成員，同時也是大師據點餐廳陶甕百合春天的負責人陳耀忠會面與交流切磋，並帶領業者與民眾共同體驗東海岸潮間帶所採集食材，結合韓式料理的新巧創意。更會透過雙方精彩的食材對話，激發花蓮慢食的亮點，為10月份台灣原住民慢食博覽會的啟幕醞釀暖身。

▲博覽會上將展示台灣原住民慢食料理成果。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

原住民族行政處亦指出，為落實本縣原住民慢食發展策略及為未來慢食產業展開部署，縣府於2021年首推慢食產業佈點。集結了本縣原住民餐飲業者，並且分級為大師、示範、新銳三類據點。經過專家學者及慢食組織委員的評審，共選出了14家業者。在縣府精心輔導、陪伴及協助餐廳改善空間設施之後，奠定了花蓮縣原住民慢食餐飲的新標準，並組成「花蓮縣原住民廚師聯盟」，向義大利國際慢食組織總部提出申請，難能可貴的成為了國際認證的原住民廚師聯盟。

原民處部落經濟科鄧凱倫科長補充說明，台灣慢食在這幾年開始在各地慢慢發酵，原民處為因應國內外產業環境及縣內原住民族社會經濟發展，強調原住民族產業發展之永續性、鏈結性，因此積極爭取多元產業2.0計畫，並召集本地小農及廚師聯盟辦理野躍會議，共同商議野菜箱包裝設計及產業行銷。未來也將結合野菜學校與原住民族部落大學共同開設相關課程，以持續推廣花蓮特色慢食，進而成為在地蓬勃發展的原住民族產業。
 

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