　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白天打工晚上睡網咖「苗栗搞軌男」逃11天落網　拒說犯案動機

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台鐵搞軌男工地打工晚上睡網咖，鐵路警察埋伏11天逮人，但嫌犯鎮定不吐露動機。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

發生在5月2日台鐵竹南段鐵軌上被放置瓦斯鋼瓶，危及車上840多名乘客安全的事故，鐵路警察局經調閱沿線監視器，雖然5天後即掌握46歲陳姓嫌犯，未婚，四處為家，但不知去向，經查陳男白天在建築工地打工，晚間即睡在網咖，警方在10多個地點埋伏，17日終於在新竹一處工地逮捕，陳嫌落網時一臉鎮定，即使警方和檢方一再訊問，堅不吐露動機，警方拿什麼證據，他才承認什麼證據，絕不多說一個字，相當狡猾。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

5月2日清晨5點42分，1輛台鐵自強號272車次行經竹南路段時，意外撞擊放置於鐵軌上的1只瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂，緊急停駛，該事故影響當天7班次、延誤151分，840多名旅客行程被耽誤，所幸未造成人員傷亡。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

鐵路警察局立即從事發地往回追溯，沿路調閱上百支監視器，發現陳嫌當天清晨悠哉的騎著腳踏車，後座載有1個黑色塑膠袋，裡面疑似就是重約4公斤的桶裝瓦斯鋼瓶，到達鐵軌時，陳由邊坡上搬運瓦斯鋼瓶，放在軌道正中間，令列車撞擊瓦斯鋼瓶，鋼瓶被撞破，無法得知瓶內原本有無氣體？

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳嫌犯案後騎車到某一家夾娃娃店，從架上拿出原本就準備好的衣物，再騎到某處換裝，腳踏車丟棄在竹南火車站旁，陳搭火車往北離開，初步研判，無共犯。

警方遍訪後，得知陳嫌在新竹市的建築工地打零工，晚間就睡在網咖，經派人在可能出現的地點埋伏，終於17日在工地逮捕，經帶回網咖搜索，查扣腳踏車、犯案時及犯案後變裝衣物、褲子、拖鞋等證物。

人雖是落網後，但警方和檢方花了1整天訊問，陳嫌始終不願說出犯案動機，而且惜字如金，警方問一句，他不一定答，但拿出他的相關影像時，他才承認是他本人，警方說「相當滑頭」。

檢警雖然問不出犯案動機，但相關證據都指向是他，18日警方依公共危險罪移送苗栗地檢署，檢方聲請羈押，苗栗地方法院裁定羈押。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／特斯拉國1車禍！小小兵露營車追撞　車主是知名YouTu
台灣人到日本旅遊　「1舉動」超級沒禮貌！
神秘老人攔下推銷「青銅古劍」　男子花2.4萬買下鑑定嚇傻！
獨／公私併首例！教育部通過「台科大併華夏」　最快本周宣布停招
快訊／「煙囪雲」驚人降雨攻進南部！　11縣市豪雨特報
12億新竹球場淹水了！漂浮櫃室內狂竄　辦公室全遭殃
高三男「擁5億房產」！　剛登記結婚就墜樓亡
快訊／捲入im.B詐騙案　陳歐珀鞠躬道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

YTR超哥「三寶」影片曝！開藍寶堅尼撞騎士　竟當場拿6千元和解

快訊／特斯拉國1撞護欄...小小兵露營車追撞　車主是YouTuber傑克

西濱208K車禍！白小客雨中打滑撞護欄「烏龜翻」　駕駛輕傷

「保齡球式」撞倒22輛機車　駕駛抱歉吐原因：太專心看導航

新竹不只棒球場淹水！知名納骨塔也「噴冷泉」　神主牌位冷吱吱

豬隊友摔下樓「碰」一聲神助攻　通緝男傻眼落網

UberEats2天賺1萬6！他PO文批同行外掛接單神器　判拘10天賠1萬

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡　母悲控兒遭謀財害命

快訊／國1麻豆段2車追撞翻覆　貨物掉滿地占2線道…回堵5km

台馬剿滅吉隆坡水房！月租15萬藏身豪宅　「控肉飯」詐團落網

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

YTR超哥「三寶」影片曝！開藍寶堅尼撞騎士　竟當場拿6千元和解

快訊／特斯拉國1撞護欄...小小兵露營車追撞　車主是YouTuber傑克

西濱208K車禍！白小客雨中打滑撞護欄「烏龜翻」　駕駛輕傷

「保齡球式」撞倒22輛機車　駕駛抱歉吐原因：太專心看導航

新竹不只棒球場淹水！知名納骨塔也「噴冷泉」　神主牌位冷吱吱

豬隊友摔下樓「碰」一聲神助攻　通緝男傻眼落網

UberEats2天賺1萬6！他PO文批同行外掛接單神器　判拘10天賠1萬

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡　母悲控兒遭謀財害命

快訊／國1麻豆段2車追撞翻覆　貨物掉滿地占2線道…回堵5km

台馬剿滅吉隆坡水房！月租15萬藏身豪宅　「控肉飯」詐團落網

YTR超哥「三寶」影片曝！開藍寶堅尼撞騎士　竟當場拿6千元和解

快訊／特斯拉國1撞護欄...小小兵露營車追撞　車主是YouTuber傑克

全球暖化！世界上逾半大型湖泊乾涸中　最新研究曝光

台人可赴陸旅遊！觀光航空族群嗨漲　寒舍、夏都衝漲停

俄烏會不會走上談判桌？　中國積極向雙方遞出橄欖枝

大陸開放台灣團客！業者欣喜：首波鎖定一線城市　4家旅行社行程曝

3房開1300萬　他見同社區實價驚「能砍3百萬？」專家點頭了

住院患者「院內交叉感染」病危！蘇一峰：病房、門診都沒分流

餐館活魚一躍進電鍋「瞬間被煮熟」 「意外加料」網傻眼：絕對新鮮

烏干達孤兒捕手逆境抱棒球夢　「背輪胎練球」影片獲大聯盟注意　　

社會熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

台北2男潛客魂斷小琉球！女伴苦等1天盼回2遺體

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

強降雨攻擊新竹「多地區積水」　地下道緊急封閉

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

台灣首起空難　起飛5分鐘「離奇墜毀」57死

即／土城嚴重車禍！騎士卡轎車底無心跳　送醫搶救

快訊／男登魚路古道失聯8天　警消尋獲遺體

汽車衝進早餐店　勇爸拉兒跳開

國道小客車打滑遭追撞　2人夾困車內亡

獨／陸客用「這招」千人偷跑來台　停留天數價碼曝

更多熱門

相關新聞

鐵軌放瓦斯桶自強號險撞上　男落網

鐵軌放瓦斯桶自強號險撞上　男落網

發生在5月2日台鐵竹南段鐵軌上被放置瓦斯鋼瓶，危及台鐵自強號上840多名乘客安全的事故，鐵路警察局經多日調閱相關監視器，發現嫌犯騎單車在竹南站區閒晃，犯案後再變裝逃往新竹，18日已在新竹家中順利拘捕陳姓犯嫌，並查扣腳踏車、犯案時及犯案後變裝之衣物、褲子、拖鞋等證物，由於作案動機，嫌犯多所保留及迴避，經法官裁定羈押。犯案動機及過程有待檢警專案小組進一步調查。

鋼瓶入侵卡自強號！瓦斯行老闆改口「沒短少」

鋼瓶入侵卡自強號！瓦斯行老闆改口「沒短少」

桃園大貨車遭「闖紅燈物流車」猛撞！車底朝天躺路中　鋼瓶散一地

桃園大貨車遭「闖紅燈物流車」猛撞！車底朝天躺路中　鋼瓶散一地

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

快訊／拖板車9巨型鋼瓶滾落地　車頭也慘被壓毀

快訊／拖板車9巨型鋼瓶滾落地　車頭也慘被壓毀

關鍵字：

鐵軌鋼瓶鐵警局搞軌

讀者迴響

熱門新聞

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面