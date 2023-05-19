白天打工晚上睡網咖「苗栗搞軌男」逃11天落網　拒說犯案動機

▲▼台鐵搞軌男工地打工晚上睡網咖，鐵路警察埋伏11天逮人，但嫌犯鎮定不吐露動機。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

發生在5月2日台鐵竹南段鐵軌上被放置瓦斯鋼瓶，危及車上840多名乘客安全的事故，鐵路警察局經調閱沿線監視器，雖然5天後即掌握46歲陳姓嫌犯，未婚，四處為家，但不知去向，經查陳男白天在建築工地打工，晚間即睡在網咖，警方在10多個地點埋伏，17日終於在新竹一處工地逮捕，陳嫌落網時一臉鎮定，即使警方和檢方一再訊問，堅不吐露動機，警方拿什麼證據，他才承認什麼證據，絕不多說一個字，相當狡猾。

5月2日清晨5點42分，1輛台鐵自強號272車次行經竹南路段時，意外撞擊放置於鐵軌上的1只瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂，緊急停駛，該事故影響當天7班次、延誤151分，840多名旅客行程被耽誤，所幸未造成人員傷亡。

鐵路警察局立即從事發地往回追溯，沿路調閱上百支監視器，發現陳嫌當天清晨悠哉的騎著腳踏車，後座載有1個黑色塑膠袋，裡面疑似就是重約4公斤的桶裝瓦斯鋼瓶，到達鐵軌時，陳由邊坡上搬運瓦斯鋼瓶，放在軌道正中間，令列車撞擊瓦斯鋼瓶，鋼瓶被撞破，無法得知瓶內原本有無氣體？

陳嫌犯案後騎車到某一家夾娃娃店，從架上拿出原本就準備好的衣物，再騎到某處換裝，腳踏車丟棄在竹南火車站旁，陳搭火車往北離開，初步研判，無共犯。

警方遍訪後，得知陳嫌在新竹市的建築工地打零工，晚間就睡在網咖，經派人在可能出現的地點埋伏，終於17日在工地逮捕，經帶回網咖搜索，查扣腳踏車、犯案時及犯案後變裝衣物、褲子、拖鞋等證物。

人雖是落網後，但警方和檢方花了1整天訊問，陳嫌始終不願說出犯案動機，而且惜字如金，警方問一句，他不一定答，但拿出他的相關影像時，他才承認是他本人，警方說「相當滑頭」。

檢警雖然問不出犯案動機，但相關證據都指向是他，18日警方依公共危險罪移送苗栗地檢署，檢方聲請羈押，苗栗地方法院裁定羈押。