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不是小琉球！第一次外島旅遊　PTT狂推「東部1地」：想再去一次

▲蘭嶼有台灣最後的淨土美稱。（圖／資料照）

▲每年2至7月為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是蘭嶼飛魚季的開始。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情肆虐逾2年，隨著各國邊境解封，旅遊市場也逐漸復甦，除了出國外不少人會選擇國旅，有網友表示，同事最近想來一趟外島之旅，問他比較推薦哪一個？他回想澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖的旅遊經驗後紛紛搖頭，因此發文問大家推薦哪個台灣外島，文章掀起討論。

原PO在PTT發文，「第一次外島旅遊會推哪？」同事問他第一次去台灣外島旅遊，推薦哪個地點，他認真回想以往的旅遊經驗，澎湖現在花火節，遊客一定很多，旅遊品質應該不會太舒適；綠島跟小琉球都是偏戶外玩樂，接近大自然的性質，同事不會喜歡。

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他接著表示，金門沒去過，無法給太多意見，馬祖前幾年有去過一次，認為不是跟團的話會很不方便，「想了想感覺都不適合，大家覺得第一次的外島旅遊最推哪裡啊？」

▲澎湖國際海上花火節過去精彩畫面。（圖／澎湖縣政府提供）

▲澎湖國際海上花火節過去精彩畫面。（圖／澎湖縣政府提供）

貼文一出，多數人點名蘭嶼，「蘭嶼吧，感覺離本島太近的都被污染差不多了」、「蘭嶼呀，你怎麼錯過蘭嶼了」、「蘭嶼美到不可思議」、「絕對是蘭嶼！就算不是outdoor咖也可以玩得很開心」、「蘭嶼雖然遠了點，但很棒」、「蘭嶼，超放鬆的島」、「蘭嶼，用力推，我認真不騙」。

另外也有網友指出，「不愛水上活動又這個時間的話大推馬祖」、「我去過馬祖自助7天，超美」、「不久前從澎湖回來，花火節煙火超棒的」、「喜歡古蹟去金門」、「馬祖超美又有特色，推薦夏天去天超藍」、「馬祖租個機車就可以趴趴造了，一點都不會不方便」、「澎湖點比較多，可以玩比較久」、「馬祖，美到流眼淚，東引島燈塔此生摯愛」。

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