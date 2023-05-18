獨／隨他腳步來台唸書…女大生實習慘死今相驗！表哥心碎不發一語

▲女大生實習時跌倒，後腦勺遭重擊慘死，18日遺體相驗，表哥心碎沉默不已。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

新北市新北產業園區17日晚間發生一起死亡事件！黎明技術學院一名20歲越南籍女學生實習時意外遭烤盤架重擊後腦，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。教育部、校方隨即通知家長，並協助女大生父親來台作業，稍早檢方相驗女大生遺體，其同學與表哥也到場，現場氣氛一片哀戚。

黎明技術學院餐飲專班提供學生一周20小時的時間到各公司實習，與女大生同期到事發公司實習的還有另外15名同學，實習時間為下午2時至晚間6時。16日傍晚5時55分時，女大生與同學一同將冷凍麵團推出，不料，走到冷凍庫門斜坡處時，她因不明原因往前跌倒、臉部著地，後腦勺則被倒下的不鏽鋼烤盤架重擊，當場口鼻嚴重出血，經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，女大生家境貧寒，是家中長女，底下還有2個妹妹，3年前她見表哥從黎明技術學院畢業，在台灣也有穩定工作，便追隨表哥腳步來台唸書，孰料，卻在一天的實習將結束時遭遇死劫。

女大生父母接到女兒死訊悲痛不已，父親趕緊申請護照來台，教育部及校方將加速相關作業，也會協助安排其交通、住宿的事宜。至於女大生的遺體則於18日下午相驗，其越南專班的同學及女大生表哥也現，只見表哥神情低落站在一旁不發一語，一旁同學也是一片沉默，氣氛相當沉重。