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飛機上這裡超髒「千萬別碰」！空姐曝：曾裝過紙袋溢出嘔吐物

飛機座位網袋最好別碰！那裡可能曾裝有各式各樣的垃圾。（示意圖／Unsplash）

▲飛機座位前的網袋最好別碰！那裡可能曾裝有各式各樣的垃圾。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

提著大包小包匆忙上飛機時，總會想趕緊把手中的物品放下，但空服人員們現身說法勸道「座位前的置物袋最好別碰為妙」。幾名匿名空服員在Reddit論壇上表示，自己曾在清理時看過網袋裡各式各樣的髒東西，如襪子、口香糖、蘋果核、裝有嘔吐物的紙袋等等。不僅如此，他們也勸乘客別穿短褲上機，也不要靠著窗戶睡覺，因為時間緊迫，機艙無法進行深度清潔，而你永遠不會知道上一位乘客對那些地方做了些什麼。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，一位名為HausofDarling的用戶在Reddit論壇上發文稱，飛機座位前方的置物袋無論如何是最該避免的地方，這篇文也吸引了許多同行空服人員出聲，更表示「建議你永遠、永遠、永遠不要使用座位前的網袋」。據稱，空服員曾在座椅網袋中清理出髒紙巾、短褲、吃一半的糖果、甚至是已從紙袋中溢出的嘔吐物，而他們除了夾出垃圾，並不會對網袋進行徹底的清潔。

除此之外，空服員也勸乘客們不要穿著短褲上飛機，因為你不清楚有多少細菌卡在坐墊中，而病菌很有可能直接從你的腿部和皮膚入侵，若手部觸摸又沒有好好清潔，它們甚至進到自己的嘴裡。另外，由於不會知道有多少人在窗戶上擦手，也要避免將頭靠在窗戶上，而使用機上的廁所時，盡量不要赤手觸摸沖水按鈕，最好以紙巾隔著再按下去，這樣更能阻隔掉多餘的細菌，以盡可能防止意外染病。

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