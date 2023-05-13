日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！鄉民炸鍋：又不是傻子

▲來台遊玩的日本人似乎變少了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

疫情解封後，一票台人都飛到日本瘋狂血拚，然而來台旅遊的日本人卻似乎不多！對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫則指出「3大殘酷原因」進而導致「日本人沒有錢了」。文章曝光後，鄉民紛紛搖頭直呼，「又不是傻子，來台灣被敲盤子喔！」

矢板明夫在臉書粉專指出，與30年前比起來，日本工薪族群的平均年收入和退休金沒有升，反而降了不少，但是消費稅漲了3倍、各種社會保險翻了兩倍、連物價也漲了不少。

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這幾年矢板明夫回到日本，心裡總冒出一個想法，就是「日本人沒有錢了」，尤其身旁朋友也疑惑詢問，為何疫情解封後，台人一堆跑去日本遊玩，但是來台的日人卻不多呢？矢板明夫直言，「其實道理也是一樣的。日圓貶值，日本人的荷包縮水了。」

矢板明夫認為，日本經濟之所以低迷，主要有3個原因，就是「少子高齡化、平均主義和產業空洞化」。其中平均主義部分，則是日本的重要傳統價值觀。矢板明夫說，當一個國家的經濟發展方向明確、處於趕超階段的時候，平均主義可以提高社會凝聚力、鼓舞士氣。但是當經濟發展處於停滯期的時候，平均主義會讓大家都不願意承擔風險、難以出現技術創新。

至於「產業空洞化」，最大的原因還是中國。矢板明夫指出，30年前日本企業爭先恐後投資中國，使日本的資金、技術、人才嚴重外流，很多產業一旦流出，就很難回來。雖然有一些企業早期賺了不少錢，但是也沒能及時回饋日本社會，使日本失去了國家競爭力。

如今，習近平政權的倒行逆施，大部分日本企業的中國投資都變成了「食之無味、棄之可惜」的「雞肋」。矢板明夫直言，儘管這幾年也有不少企業開始回流，但礙於人力成本、錢匯不出中國等種種原因，規模還是很有限。

對此，矢板明夫喊話，日本經濟面臨的各種問題，其實或多或少在台灣也會看到，「也許台灣能夠參考，當作前車之鑒。」

由於台灣住宿費時常被檢討「太盤」，PTT鄉民也開噴回應，「住宿比日本貴、服務比日本差、玩個X」、「確實～盤子才會來台」、「日本人不會像台灣奴一樣被騙第二、三次」、「住不起台灣飯店！正常」、「日本國旅屌打台灣，來台灣幹嘛」、「又不是傻子，來台灣被敲盤子喔」、「都改去玩便宜的泰國了」。

▼亞洲國家遊客來台觀光的數據。（圖／翻攝觀光局官網）

