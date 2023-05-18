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大陸 大陸焦點 特派現場

陸共享單車創辦人赴美開咖啡店　陸網友嗆：拿我們的押金去創業？

▲ofo小黃車創辦人戴威。（圖／CFP）

▲ofo小黃車創辦人戴威。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸共享單車「ofo小黃車」曾擁有極高的市佔率，不過，隨著管理失當及營運不佳，逐漸在大陸市場失去舞台，直至2023年2月，業內人士保守估計，至少還有1600萬用戶的押金還沒有退還，同時，市場上還爆出創辦人戴威赴美開了一間名為About Time Coffee（咖啡時光）的連鎖店，讓部分網友怒嗆，「拿我們的押金去創業？」

▲大陸共享單車ofo小黃車。（圖／CFP）

▲大陸共享單車ofo小黃車。（圖／CFP，下同）

《新浪財經》報導，ofo押金困局還懸而未決，創始人戴威已經找到新的創業項目。只不過，這次收割的用戶是美國人。參照瑞幸咖啡的模式，戴威在美國組建了一家咖啡品牌，並且拉來了不少（大陸）國內投資機構的投資。

據了解，戴威自新冠疫情伊始，便一直在大陸和美國兩地工作，先在西雅圖辦了一間行動電源租賃公司，然後在紐約創辦了咖啡連鎖店。至於About Time Coffee也模仿瑞幸咖啡成功模式，祭出新用戶註冊贈送五杯的促銷活動，還取線上訂購線下取貨的新零售模式，還在價格上低出星巴克1美元左右。

▲大陸共享單車ofo小黃車。（圖／CFP）

消息傳開後，大陸網友紛紛留言回應稱，「欠了巨款還能出國？」；「我的押金還能退嗎？」；「拿我的199押金去喝咖啡」；「40條消費禁令還可以坐飛機」；「之前還騙說要陪一輛自行車」。

戴威之所以遭到網友抨擊，源於創辦的ofo小黃車爭議。從2018年底用戶曬出來的線上排名來看，有超過1600萬人都在等待退款，押金分為99和199元（人民幣，下同）兩種，按每人押金99元計算，ofo需要賠付的押金至少超過15億元。

再加上戴威雖然在大陸身揹40條消費限制令，不過，他並未被限制出境，也可以向法院申請乘坐交通工具出境，這才讓還未領回押金退款的消費者相當氣憤。

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