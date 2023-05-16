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給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

▲▼街景圖。（圖／Google Maps）

▲藏身在巷弄裡的咖啡廳，近日爆出肉搜客人的爭議。（示意圖／Google Maps）

記者許凱彰／台北報導

台北一名女子在15日下午光顧捷運大橋頭站以韓系質感聞名的咖啡廳，因為過程不愉快留下了一星負評，沒想到卻慘遭店家肉搜PO上IG，將女子的臉書大頭貼，與內部的照片，搭配上文字，放上IG狠嗆。這樣的行徑曝光，也讓網友們覺得不合理，店家的Google評論被洗到剩下1.5顆星。

一名女子到咖啡店準備享受午餐後的下午茶時光，在點餐過後，被告知「有低消」，於是加點了某樣商品，店家以商品賣完了為由請她另選，不過因為剛吃飽，最後選擇不消費離開該間咖啡店，並留言Google評論「台北很大，優質咖啡店很多。要選擇哪間大家可以自己考慮一下」，留下一星負評。

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店家在晚間見到Google評論，直接將對方的臉書肉搜上網，還把女子臉書中的照片合成做圖，甚至拿出來評論狠嗆。16日下午該間咖啡店也公布監視錄影機的影片繼續評論女子。

▼咖啡店評論。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼咖啡店評論。（圖／翻攝自Google評論）

店家在限時動態中表示，「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸，妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開，我還讓你倒杯水吹個冷氣再走，妳以為我開的是行天宮喔？」甚至還說到，Google那幾顆破星打從開店我就沒在care。

店家這樣的做法，讓網友們無法認同，紛紛也一星留言提到，「肉搜客人的七星級優質店家」、「這家店有夠恐怖，會網絡欺凌客人」、「『我不care那幾顆破星』。他：38篇限動」、「現在google評論店家還要被公審」、「肉搜且公審客人，太超過了」。短短不到一天，Google就湧進破2000則評論，至截稿前評論僅剩1.5星。

 

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