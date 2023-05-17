快訊／開地球邀投資健身房　「輕適能」海撈卻破產...3巨頭起訴

▲輕適能自救會曾大動作控告詐欺，目前雙方仍有多起民事訴訟進行中 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

已倒閉的「輕適能健身中心」負責人賴志欽、營運長吳佳倫、董事兼行銷主管鄭文賓，涉嫌從2017年開始，在臉書開地球招攬民眾投資子公司當健身房股東，雖然輕適能真的有交付股票，不涉詐欺，但輕適能未經主管機關許可就公開發行有價證券，不法所得2068萬元，台北地檢署17日依違反《證券交易法》將賴等3人起訴。

主攻小資女市場的輕適能(Light Fitness)成立於2013年，全盛時期分店遍及北中南有15家分店，賴志欽和吳佳倫因此獲得「年度百大經理人」頭銜，2017年開始，輕適能在官方臉書上開始發文，詢問「有人有興趣做輕適能員林店、木柵店的小股東嗎？」

不少民眾看輕適能發展狀況不錯，且聽說公司在2022年有機會上市櫃，因此以每股30元不等價格入股，不過這些錢不是直接進入輕適能母公司，而是用來投資旗下各子公司，用來展店擴店。

▲輕適能主打小資女健身市場，但疑因擴張過快，2020年初無預警倒閉。（圖／資料照）

2019年底，輕適能開始出現財務周轉問題，有投資人察覺各分店、子公司交互借貸情形有異，隔年輕適能多家子公司宣告破產，母公司也正式倒閉，股東們組成自救會控告賴志欽等公司經營團隊涉嫌詐騙吸金。

不過北檢先前調查時，認為輕適能的確因擴展太快而發生營運問題，無證據顯示賴志欽等人自始有詐欺犯意，認為全案屬於民事糾紛，最後僅以驗資不實罪起訴賴志欽等營運階層。

檢調後續在清查，發現輕適能根本未向主管機關申報，就擅自公開募集及發行有價證券，雖然賴志欽等人辯稱，他們只是在臉書向親友募資，但檢察官認為輕適能是在有上千名粉絲的臉書官網上，以開地球的方式招攬投資，因此不採信被告辯詞，依違反《證券交易法》起訴負責人賴志欽、營運長吳佳倫、董事兼行銷主管鄭文賓3人。