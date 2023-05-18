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成都飛曼谷「機票只要13元」！女子秒搶2張　網笑：出發別帶腎

一名女子買了成都飛曼谷的機票，一張只要13元。（示意圖／Pexels）

▲一名女子買了成都飛曼谷的機票，一張只要台幣13元。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

出國如果不搭傳統航空，有些人選擇廉航。近日大陸一名女子表示，她買了四川成都飛曼谷的機票，一張只要3塊人民幣（約新台幣13元），她火速下單2張，加稅一共82元人民幣（約新台幣360元）。

《都市時報》報導，四川成都王姓女子說，她近期想去曼谷玩，就在購票的APP上打開了低價機票，一般會看到3、400元人民幣（約新台幣1318元到1757元）的機票，沒想到早上看到一張只要3塊人民幣（約新台幣13元），她馬上訂了2張。

成都飛曼谷「機票只要13元」…女子秒搶2張　遭笑：出發別帶腎

▲女子訂了2張13元機票。（圖／翻攝都市時報）

王女表示，當時她看到5張票，沒有用優惠券，2張票加上稅總價是82元人民幣（約新台幣360元），之後朋友買就變300多人民幣（約新台幣1318元）。胋文一出，不少人說「安全起見出發時別帶腎」、「什麼東西？3塊我坐個輕軌都不止」、「我真怕飛機給你開到購物店裡」、「有加行李嗎」、「去東南亞送頭嗎」。

也有網友解釋，「這是亞航15-17日的0元機票活動，往返加起來最低587元人民幣（約新台幣2579元）左右，沒有行李額，加上往返的20KG行李額差不多1000元人民幣（約新台幣4393），跟疫情前正常機票價格差不多啊，並沒有撿什麼大便宜」、「亞航果然牛逼，雖然服務很爛，但是便宜」、「亞航的飛機坐的我超難受」。看影片點這。

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