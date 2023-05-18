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國發基金匡列50億補助新創　國發會：帶動投資超過109億元

▲▼行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁18日主持行政院會議，聽取國發會報告創新創業推動成果。國發會表示，在新創事業資金部分，國發基金匡列50億元「創業天使投資方案」，已投資225家新創、逾31億元，帶動投資超過109億元；另在融資部分，經濟部推動青創貸款，至今已核保逾9.2萬件，協助取得融資逾735億元，未來將整合各部會新創資源，加速台灣產業升級轉型。

國發會指出，自2016年推動「亞洲・矽谷」計畫以來，創新創業生態系蓬勃發展，國際能見度也顯著提高，國內新創不僅逐漸在國際上嶄露頭角，包括沛星互動科技Appier、睿能創意Gogoro、九易宇軒91APP、玩美移動Perfect等四家獨角獸成功出場，新創社群更以「荒漠到雨林」形容整體台灣新創發展環境的蛻變。

國發會說明，新創是數位經濟的催化劑，也是下一波經濟及產業成長動能的驅動力，政府在資金、人才、法規、市場及國際新創聚落等面向持續政策推動，給予新創從種子期到成熟出場多元支持。其中，針對新創事業資金部分，國發基金匡列50億元「創業天使投資方案」，已投資225家新創、逾31億元，帶動投資超過109億元。

另在融資部分，國發會指出，經濟部推動青創貸款，至今已核保逾9.2萬件，協助取得融資逾735億元；此外為活絡新創出場管道，金管會已推動「台灣創新板」及「戰略新板」等，透過多元資金及出場管道，協助新創快速發展，目前已有19家公司登錄戰略新板、3家登錄創新板。

為延攬國際創新人才，國發會透露，他們將透過就業金卡及創業家簽證吸引國際人才來台；其中，就業金卡已核發7283張，包含YouTube創辦人陳士駿、矽谷創業家Tim Draper等人。另透過修正企業併購法、沙盒機制及提供租稅誘因鼓勵天使投資新創等，協助新創加速成長。

為協助新創拓展國際市場，國發會強調，政府推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN，與新創社群及部會聯名舉辦或參加國際展會，透過品牌力協助臺灣新創拓展全球市場。不僅如此，也透過打造台灣科技新創基地TTA、林口新創園、亞灣新創園等國際新創聚落，吸引逾20家國內外加速器及800家新創進駐，帶領新創拓展國際市場。

國發會表示，在政府與民間共同努力下，台灣新創發展環境逐步完善，未來他們也將持續擔任跨部會平台角色，整合各部會新創資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。

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