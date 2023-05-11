將台灣打造成人才匯聚重鎮　國發會提3策略：培育和延攬缺一不可

▲國發會提出培育及延攬人才三大策略。（圖／國發會提供）

記者江采蓁／綜合報導

為了將台灣打造成人才匯聚的重鎮，政府各部會積極推動關鍵人才之培育及延攬，國發會也努力透過「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」及「深化雙語能力及國際視野」等三大策略，培育及延攬國內外人才和菁英，在不斷地落實推動下已有階段性成果。

在「培育本土數位人才」方面，國發會從110學年度起逐年擴充STEM領域系所招生名額，111學年度已達6,610名；「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」於110年5月公布施行後，已通過陽明交大等10校設立11個國家重點領域研究學院，與領先企業共同培育AI、半導體等高階人才；針對5+2產業創新、六大核心戰略產業等重點產業人才需求，至111年底已核定明新科技大學「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地」等9校設置10座區域產業人才及技術培育基地，建構實作與交流環境。

在「延攬國際關鍵人才」方面，國發會全力完善留才法規及建構友善生活環境，包括擴大吸引僑外生來台就學，並鬆綁僑外生留台工作規定；修正「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬聘僱外國專業人才相關條件，推動優化新創人才留臺措施，並優化外國人金融、租屋及子女教育等服務；此外，透過多元宣傳途徑積極搶才，112年3月底外國專業人員有效聘僱許可人次已達54,604人，112年4月底累計核發就業金卡7,283人次，成功延攬矽谷重量級新創人才及半導體、離岸風電、金融、文化藝術等各領域全球頂尖專業人士來台。

在「深化雙語能力及國際視野」方面，國發會積極推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，於110及111學年度核定重點培育學校4所，以及重點培育學院25校41所，同時增強人才國際交流，110至111年補助科學與技術人員出國從事短期研究202人、博士生及博士後207名赴國外研究。

面對全球競才趨勢，為擴大延攬國際優秀人才，國發會將擴大「就業金卡」成功經驗，就服務對象延伸至各類國際專業人才，設置Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，提供全方位服務。此外，也將協同教育部等相關機關強化國際學生招生量能及攬才誘因，吸引更多國際學生來台就讀及留臺發展，以充裕維持經濟與產業成長所需人才，讓台灣更具國際競爭力。