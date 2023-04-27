加速推動地方創生計畫　國發會：編列五年60億元預算

▲國發會主委龔明鑫出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對我國總人口減少、人口過度集中大都市及城鄉發展失衡等問題，國發會27日在行政院會報告「地方創生」推動情形，國發會表示，推動過程中，地方多次反映輔導地方能量及部會資源整合投入不足，且缺乏青年支持系統建構。因此，為精進地方創生，在符合前瞻計畫投資未來宗旨前提下提出「加速推動地方創生計畫」，而行政院在2020年10月5日核定，規劃編列五年60億元預算(每年12億元)辦理。

國發會透露，青年是在地推動地方創生政策不可或缺之主力，地方創生要落地深耕，需要他們留鄉或返鄉，透過其活力能量，協助串聯建構在地網絡；同時，地方產業有適當配套建設支持，才有機會吸引人口回流地方。

國發會指出，為精進地方創生政策，行政院先前核定「加速推動地方創生計畫」，編列5年60億元，自110年度起進一步統合跨部會地方創生資源，透過新增多元徵案管道、設置在地青年培力工作站、活化公有空間、成立分區輔導中心及專案辦公室等策略，加大地方創生推動力道，提高整體資源運用效率，朝均衡台灣目標加速前進。

為加強地方創生政策內涵及成果宣導，國發會表示，他們將在4月29日至5月1日舉辦「2023地方創生論壇暨展覽市集」活動，以「地方創生扎根共好促永續」為主題，結合市集、展覽、論壇等三大類型活動。其中，論壇邀請日本講者與會分享，擴大台日地方創生經驗交流，結合永續發展議題拓展國際；展覽呈現我國地方創生各地多元發展活力與感動故事；市集邀請全國從事地方創生的團體進行展售。