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現場畫面曝光！南投菜農「霰彈槍射殺2同行」　工寮滿地都是血

▲▼南投仁愛鄉菜農持霰彈槍射殺2農後自戕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方在工寮現場拉起封鎖線。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣仁愛鄉力行村望洋部落昨(17日)傳出槍案，警方初步調查，嫌犯鐘姓男子(71歲)疑似因租地耕作糾紛，與林男(79歲)、及林男(62歲)有嫌隙，昨手持霰彈獵槍於一處工寮內射殺2人，隨後在離案發地點約1公里外的一處農田中自戕，警方發現時鐘嫌已經明顯死亡。

仁愛分局望洋派出所警方昨晚間7時許接獲報案，民眾指稱接到菜農鐘嫌電話，電話那頭的他情緒十分低落，表示自己在一處工寮內開槍射殺2人，並透露尋短念頭，民眾當場嚇得急忙報警。

警方循線前往案發地點查看，果真在工寮內發現2具男屍，2人遺體腹部都有彈孔，地面留下大片血跡。經確認身分，死者為79歲的林男、以及62歲的林男，2人都在當地務農。報案人指出，鐘男疑似與2名死者有租地耕作糾紛，心懷憤恨才會行兇。

▲▼南投仁愛鄉菜農持霰彈槍射殺2農後自戕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投仁愛鄉菜農持霰彈槍射殺2農後自戕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投仁愛鄉菜農持霰彈槍射殺2農後自戕。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨後組成專案小組追查，於案發地點約1公里外的一處農田中尋獲鐘嫌，但當時他已經自戕明顯死亡，遺體旁還留下一把霰彈獵槍。

警方鑑識科人員勘查採證完畢後，報請南投地檢署檢察官相驗，釐清死者死因。另警方也查扣涉案非法土造霰彈槍彈部分，本分局將持續追查溯源不法槍彈來源，以釐清案情。

▼鐘嫌在案發地外約1公里處的農田中自戕輕生。

▲▼南投仁愛鄉菜農持霰彈槍射殺2農後自戕。（圖／記者高堂堯翻攝）

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