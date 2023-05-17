泰國買春嫌服務差！陸富商「被亂刀砍死」曝屍酒店　警逮捕1女2男

▲命案現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

據泰國《每日新聞》5月17日最新報導，當地時間5月16日，43歲中國李姓商人在泰國度假村被刺20餘刀身亡，財物被洗劫一空。警方最新通報稱，當地時間16日晚上10時左右，警方突擊搜查，逮捕了3名嫌疑人，包括一名20多歲的性工作者。據悉，該性工作者對死者下藥後，與同夥實施謀殺。

▲死者妻子悲痛不已。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《極目新聞》最新報導，經初步調查，事發當天，李男與一名年輕女子約會，該女子是一名性工作者。這名女子當天帶著她的2名男友一起前往度假村，之後女子與李男開了房，2名男子則入住其他房間。

據嫌疑人交代，當天，這名年輕女子服務不好，讓李男不高興。李男後被下藥中毒，用力打女子的臉。之後，與女子同行前來度假村的男子用刀殺害了李男，帶上財物駕車逃亡。

▲監視器畫面顯示，死者開著白色汽車。（圖／翻攝自紅星新聞）

此前，據《紅星新聞》報導，據報導，被害人為中國籍橡膠木材出口商李志瑞（音譯），今年43歲，在泰國有工廠。據初步屍檢，死者前部有9處傷口，後部11處傷口，總共20多處傷口，其中導致死亡的致命傷可能是心臟部位的刺傷。凶器有可能是一把水果刀。

與死者合法註冊結婚的泰國籍妻子，得知丈夫死亡後傷心哭泣，甚至暈倒好幾次。她受訪稱，老公與人相處融洽，為人沉穩，兩人共有3個孩子，大多數時候，丈夫很少在家，且定期來這個度假村。至於丈夫是否與其他女人有交往，她表示，自己毫不知情。