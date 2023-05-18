永康警激勵員警士氣　頒發「黑關公」獎勵績優人員

▲台南市警永康分局頒獎活動，獎勵工作績優人員獎勵金、偵破刑案績優黑關公獎、線上查獲刑案績效績優人員頒獎，由分局長甘炎民主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局辦4月份工作績優人員獎勵金、5月份偵破刑案績優黑關公獎、4月份員警線上查獲刑案績效績優人員頒獎，由分局長甘炎民主持。

由警友辦事處副團長吳晉任、林進順，頒發有功人員獎勵金、獎狀暨精美禮盒等禮品，對於用心付出與全心全力維護轄區治安的警察弟兄，替民眾與機關表示慰勉與鼓勵之意。





5月份偵破刑案績優黑關公獎，計有永康所警員黃璽丞、龍潭所警員李紹有、偵查隊偵查佐吳怡蒨等3名，永康所警員黃璽丞及龍潭所警員紹有近期破獲多件指標性的大型持有、販賣毒品案件，表現優異，另偵查隊偵查佐吳怡蒨除了破獲指標性的販賣毒品案件外，另還偵破違反公職人員罷免法案件、又榮獲警察局2022年加強竊盜偵防工作專案評核第2名，成績斐然。

4月份員警線上查獲刑案績效績優人員：第1名大橋所警員陳暐承，查獲件數24件；第1名大橋所警員吳柏諺，查獲件數18件；第3名大橋所警員劉耿銘，查獲件數16件；第4名復興所警員魏子閔，查獲件數12件；第5名永康所警員黃璽丞，查獲件數10件。這5位同仁相在線上查獲毒品、酒駕、通緝等各類刑案表現非常傑出，有效打擊犯罪，守護轄區治安。

參加與會之永康分局警友辦事處副團長吳晉任、林進順在會中表示，肯定永康警在支援防疫、掃黑、打詐及反毒等工作的良好表現，並請大家持續發揮團隊戰力，警友團也會持續支持警察同仁，讓大家有更強的能量守護治安。

分局長甘炎民表示，主動為民服務是警察積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，也讓需要他人關懷之民眾，得享有尊嚴、溫馨與安全之生活環境，充分發揮了警察助人的精神。