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是鐵漢也是協尋達人！　台中市警局公布協尋失蹤人口績優員警

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局公布2023年第1季協尋失蹤人口評鑑績優前5名員警。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局公布2023年第1季失蹤人口協尋評鑑績效前5名的績優員警，分別為第二警分局永興派出所沈修安、第四警分局春社派出所陳宏霖、霧峰警分局內新派出所蔡宏旻、第四警分局大墩派出所張木森以及少年警察隊分隊長吳宜濃，並頒發協尋達人獎座，以鼓勵同仁士氣，期許再創佳績。

台中市警局表示，第二警分局沈修安以尋獲14名失蹤人口，榮獲今年第1季協尋達人第1名殊榮，沈從2011年特考班畢業後，工作積極任勞任怨，在找尋失蹤人口案件上，能以同理心站在家屬及失蹤人立場著想，甚至對所轄棘手案件也能積極協尋。

獲得第2名的是第四警分局員警陳宏霖，協尋到10名失蹤人口，其中在今年1月，接獲83歲張姓老翁報案稱其39歲的兒子離家外出打拚2年多，經商受挫、生活遭逢劇變後音訊全無，老翁思子心切，經陳調閱相關資料，終於與其兒子取得聯繫並轉達父親思念之情，順利勸說張男在大年初二返家與父親團圓。

霧峰分局員警蔡宏旻獲得第3名，協尋8人，其中在今年2月，李姓少女與家人爭吵後離家未歸，家人擔心其安危報請緊急協尋。蔡宏旻於接獲報案後，立即前往李女經常出沒之地點尋找，再鍥而不捨撥打李女電話終至接聽，後經蔡員開導勸說得知李女行蹤，順利保護返所，並通知家人接手後續安撫照顧事宜。

台中市警局呼籲，為加強失智老人走失案件查尋，民眾可向臺中市政府社會局及民間社福團體申請愛心手鍊，以利失蹤者被尋獲時之身分辨識，提醒家裡有走失高風險長輩之家屬，應及早替長輩申請及佩戴。

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