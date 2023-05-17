基輔稱1夜擊落俄軍6枚「匕首」極音速飛彈　美援愛國者建功？

▲烏克蘭聲稱，靠愛國者防空系統擊落6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

基輔16日表示，烏克蘭軍方在一個晚上擊落6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。這對過去宣稱「匕首」極音速飛彈是幾乎無法攔截超級武器的莫斯科來說，無疑是一大挫敗。

路透社報導，目前還不清楚，基輔出動哪套防空系統擊落俄極音速飛彈，但美國軍方上週證實烏克蘭使用美製愛國者防空飛彈系統擊落一枚「匕首」極音速飛彈。

以下是路透社彙整的愛國者防空飛彈系統介紹：

● 愛國者防空飛彈系統是什麼？

愛國者（Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, PATRIOT）防空飛彈系統，是雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）製造生產的戰區地對空飛彈防禦系統，被認為是美國最先進的防空系統之一。

愛國者防空飛彈系統在1991年波斯灣戰爭中首次使用，以保護沙烏地阿拉伯、科威特和以色列，之後2003年美國入侵伊拉克期間也使用。

▲俄羅斯2022年試射「匕首」極音速飛彈。（圖／達志影像）



● 愛國者防空飛彈系統能否擊落極音速飛彈？

愛國者防空飛彈系統的設計是在極音速（hypersonic）武器應用在戰場 之前，雷神公司尚未公開表示，這套系統可以有效防禦以極音速飛行的飛彈。「極音速飛彈」通常指飛行速度超過5倍音速的飛彈。

美國雖表示愛國者防空飛彈系統上週擊落「匕首」極音速飛彈，但目前仍不清楚這枚飛彈當時是否以極音速的速度飛行。

俄羅斯的「匕首」飛彈速度可高達時速1萬2350公里，但華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）2022年3月的報告中指出，俄羅斯將匕首稱為「極音速飛彈」有點誤導，因為幾乎所有彈道飛彈在飛行的某個時間點，速度會達到極音速（5倍音速以上）。

▲65名烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）



● 愛國者防空飛彈系統如何運作？

愛國者防空飛彈系統是機動系統，通常包括威力強大的雷達、控制台、發電機和發射台，以及其他支援車輛。

這套系統有不同的性能，視發射的攔截彈而定。

早期的攔截彈PAC-2裝備了高爆破片彈頭，PAC-3家族則使用更先進的直接碰撞擊殺技術。

目前還不清楚烏克蘭使用哪一型愛國者防空飛彈系統，但可能至少是較新的PAC-3 CRI防空飛彈。

北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）2015年表示，這套系統的雷達偵測範圍超過150公里。

● 愛國者防空飛彈系統造價超過10億美元

根據戰略暨國際研究中心，新生產的一套愛國者防空飛彈系統造價超過10億美元，其中系統4億美元，攔截彈則達6億9000萬美元。

● 愛國者防空飛彈系統如何協助烏克蘭？

基輔表示，烏克蘭需要更多防空系統保衛家園，對抗俄軍的飛彈和無人機攻擊。

美國也提供烏克蘭2套NASAMS防空飛彈系統。

愛國者防空飛彈系統設計的目標是攔截飛機和彈道飛彈等，也可以擊落俄羅斯經常出動的自殺式無人機，但動用防空系統摧毀造價僅數千美元的無人機，代價未免太高。

● 愛國者防空飛彈系統的普遍程度？

雷神生產超過240套愛國者防空飛彈系統，包括美國在內，目前有18個國家擁有這套系統。

根據雷神資料，自2015年以來，愛國者防空飛彈系統已經在戰鬥中攔截超過150枚彈道飛彈。