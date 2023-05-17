英、荷宣布幫烏克蘭採購F-16　「戰機國際聯盟」承諾跨出第一步

▲英、荷宣布，幫烏克蘭採購F-16。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

英國政府宣布，首相蘇納克（Rishi Sunak）和荷蘭首相呂特（Mark Rutte）已經達成共識，將建立一個「國際聯盟」協助烏克蘭採購F-16戰機。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日訪問英國時，蘇納克就提及建立跨國「戰機聯盟」，僅短短2天時間這項承諾就有了新進度。

根據衛報（The Guardian）報導，英國首相發言人表示，蘇納克和呂特將努力建立一個國際聯盟，為烏克蘭提供空中作戰能力，提供從訓練到採購F-16戰機的一切支援。

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。（圖／路透）



英國早在今年2月就表示，將開始用標準的北約技術，培訓烏克蘭飛官，15日英烏領導人會晤，又再度重申了這一點，強調這項計劃是為了幫助「用北約標準的F-16戰機，建立一支新的烏克蘭空軍」。

如果烏克蘭要接收F-16，英荷兩國都必須說服美國。白宮「國安會戰略溝通協調官」柯比（John Kirby）15日媒體被問到「對於提供烏克蘭戰機的立場，是否有所改變」時表示，「沒有」。