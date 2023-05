烏克蘭加入「北約網路防禦中心」　國防部長喊話：一定加入北約

▲烏克蘭已正式加入北約組織(NATO)旗下的「卓越聯合網路防禦中心」(CCDCOE)。(圖/@MFA_Ukraine)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭外交部16日在推特上發文表示,烏克蘭已正式加入北約組織(NATO)旗下的「卓越聯合網路防禦中心」(CCDCOE),與北約合作打擊虛假訊息和惡意網路活動。烏克蘭國防部長更對此樂觀喊話,認為烏克蘭一定會加入北約。

烏克蘭外交部在推特上發布圖片並配文稱,「今天,烏克蘭國旗在位於塔林(Tallinn愛沙尼亞首都)的北約CCDCOE總部正式升起,象徵著烏克蘭正式加入該組織。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)對此在推特上表示,烏克蘭已正式加入CCDCOE,這是朝著歐洲共同安全空間又邁進一步,如果烏克蘭不加入(北約)聯盟,這是不可能的。

Ukraine has officially joined the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE). This is yet another step towards common security space in Europe, which is impossible without Ukraine's membership in the Alliance.



???? Guillermo Corral pic.twitter.com/b1mXQY2wch