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烏克蘭稱巴赫姆特兩翼擊退敵軍　俄軍向城鎮中心推進

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭稱巴赫姆特兩翼擊退敵軍。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

烏克蘭當局今天表示，已將俄羅斯軍隊從巴赫姆特（Bakhmut）的兩翼擊退，但也承認俄軍正在這個陷入困境的城鎮內部推進。

法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）表示，烏克蘭已從俄國在巴赫姆特周圍的鉗形攻勢中奪回約20平方公里的土地。巴赫姆特是俄國入侵行動的中心。

馬里亞爾在社群媒體上指出：「與此同時，敵方在巴赫姆特內部進行了某種程度的推進，並正以砲火摧毀這個城鎮。」

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）稍早曾表示，他已探訪了巴赫姆特附近的部隊，頒獎給這些參與俄國全面入侵以來這場時間最長戰役的部隊。

瑟爾斯基說道：「瓦格納集團（Wagner）的成員進入巴赫姆特，就如同老鼠進了捕鼠籠。」瓦格納集團為俄羅斯傭兵組織。

英國國防部表示：「在過去4天裡，烏克蘭軍隊在戰術上取得進展，穩定了巴赫姆特的兩翼，並將其化為優勢。」

同一日，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在俄國軍事部落客分享的一段影片中表示，一名美國志願者在東部與烏軍並肩作戰時喪生。

普里格津說道，「這位美國公民來和我們見面了」，並展示他聲稱為美國人的一具遺體。目前還不清楚這段影片是在何時何地拍攝。

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