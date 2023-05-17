想幫單親爸慶生「姊弟只有180元」不夠買蛋糕！夫妻下秒1舉動超暖





▲姊弟想買蛋糕幫爸爸慶生。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友昨晚帶著兒子跟老婆去買蛋糕，看到店門口有一對小姊弟，大約國小三、四年級，想買蛋糕幫爸爸慶生，但只有180元不夠買蛋糕，於是站在門口徘徊，老婆見狀便上前對著姊弟表示，自己是VIP客人，買蛋糕有打折，只要180元就夠，最後姊弟倆道謝後開心拿著蛋糕離開，超暖的舉動讓網友看了狂讚。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，昨（16）晚帶著兒子跟老婆去買蛋糕，看到門口有一對姊弟在討論事情，她看了小孩身邊沒有大人，於是上前詢問。姊弟倆透露，「爸爸今天生日很辛苦，從小一個人帶大我們，我們想買蛋糕（但是）錢不夠」。

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聞言，原PO的老婆上前要姊弟倆選大蛋糕替爸爸慶生，只要180元就好，姊弟倆疑惑問「可是我看都要400、500元」，她眼神示意老闆，並霸氣喊「你們運氣好遇到我們，我們有超級VIP，所以打折很多」，最後姊弟開心選完蛋糕，道謝後便離開。

對於老婆的舉動，原PO驚訝問「你怎麼知道我在想什麼？」老婆挽著他的手回「每次看到公公生日，你就會一個人待在房間內，我知道公公的離開是你最大的痛，身為老婆的我，怎麼可能會不知道你想幫小姊弟買蛋糕」。

超暖的舉動曝光，讓許多網友大讚，「一家都好人」、「我也好想幫我爸爸買蛋糕，可是都沒辦法實現，眼眶紅了」、「今天有洋蔥，感謝你給了孩子溫暖」、「很棒的身教」、「超級暖心又有愛心的夫妻，給你們倆一百個讚」、「好溫暖，謝謝你們的援手，一定會有好事發生的」。