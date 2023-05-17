輕生被救退圈轉行！百萬網紅「夜市賣煎餅」維生　正面挖大洞近照曝

▲「狗頭蘿莉」擺攤賣煎餅。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸正妹Coser兼直播主「狗頭蘿莉」目前在微博有超過300萬粉絲，2021年她與男友分手遭報復，慘被曝光大量性愛影片。今年初，她拍片宣布要輕生，網友連夜報警救人。近日，她被曝開始在廣州市橋站夜市擺攤賣煎餅，身穿胸前挖大洞旗袍的照片瘋傳社交軟體，引發網友熱議。

據《極目新聞》報導，今年2月，「狗頭蘿莉」在微博宣布「退圈」，「我不打算當Coser，不打算當主播，不打算繼續秀身材了。我打算找個小城市定點也好流動也罷，去擺攤賣煎餅。」

當時，很多網友認為她只是說說而已。但是，隨後她陸續曬出煎餅餜子的技術結業證書，攤位的招牌等，終於在5月11日宣布煎餅餜子攤開業。

▲「狗頭蘿莉」曬出煎餅餜子的技術結業證書。（圖／翻攝自極目新聞）

開業首日，「狗頭蘿莉」穿著一身旗袍攤餅，妝容和造型依然很「二次元」，她的許多粉絲前去支持，攤位前排起了長隊。「狗頭蘿莉」一直低頭專心攤煎餅，偶爾和粉絲互動幾句。

當晚收攤後，「狗頭蘿莉」在微博公布營業數據，站了6個小時，攤了100多張煎餅，收入1300多元（人民幣，下同）。除去攤位費、房租、餅成本、配料成本、人工成本，她一共賺了400多元。對此，「狗頭蘿莉」表示非常開心。此後，她連續數日更新賣煎餅的影片，還配發文案稱「勞動最光榮」。

▲「狗頭蘿莉」輕生被找到。（圖／翻攝自極目新聞）

「狗頭蘿莉」今年2月4日23時35分在社交帳號發布疑似輕生言論，網友連夜呼喚江蘇網警救人。2月5日，徐州警方表示，人已獲救，是安全的，正在調查。2月6日上午，「狗頭蘿莉」更新影片道歉，直言對不起大家，配不上大家的善意。

此前，「狗頭蘿莉」曾多次公開講述自己的悲慘過往，包括曾在電子廠遭性侵、大學期間被網戀對象「包養」、被前男友發不雅隱私影片，被直播平台起訴索賠600萬元等。而她因為堅持走「性感」路線，長期陷入網路爭議，被漫展拒絕表演，被罵「形象糟糕」、「名聲敗壞」也成為她選擇輕生的導火索。

她的遭遇和選擇，引發了網路熱議，有人同情，也有人鄙夷，但多數網友都表示，希望她能珍惜生命，愛護自己，好好生活。





▲「狗頭蘿莉」宣布輕生影片。（圖／翻攝自極目新聞）

對於她轉型賣煎餅一事，很多網友都表示，看到「狗頭蘿莉」走出自怨自艾的陰霾，眼裡有光了，為她感到高興，希望她能生意興隆，越來越好。但也有網友質疑，如果真的不想秀身材，為什麼攤餅還要穿成這樣？也有網友提醒她把圍裙穿好，戴上口罩和一次性髮帽，注意食品衛生安全。

對於網友的質疑，狗頭蘿莉發影片回應稱，她所說的退圈，指的是線下不去漫展，不接廣告和商業拍攝，線上不開直播，不接推廣不開櫥窗，希望讓那些不喜歡她的人，看到她的改變，對她的惡意和偏見少一點，讓喜歡她的人不要為她而難過。

而對於一些網友對她穿著的質疑，「狗頭蘿莉」也坦然表示，「我很清楚我的餅不好吃，大家買我的煎餅都是因為喜歡我。」隨後，上述網友刪除了相關評論。

▲▼「狗頭蘿莉」擺攤賣煎餅。（圖／翻攝自極目新聞）

5月17日，她發影片感謝網友支持，稱擺攤第6天，差不多已經回了1/4的本，會繼續努力。她解釋了自己轉型賣煎餅的理由，她表示，「知道自己名聲不好，以前活躍在網路的時候，做什麼都有很多限制。現在去擺攤，每天也會收到很多的舉報。但之所以每天站七八個小時去賣煎餅，是因為有人能欣賞妳攤好的每個圓，能誇獎妳翻好的每個面，還笑容滿面地告訴妳，他很喜歡妳。」這種快樂讓她心情澎湃，她說，「我想不到世界上有什麼事，能比這件事更加美妙，有什麼事比接受別人的愛意和善意，更加地值得去追求。」

「狗頭蘿莉」聲明，自己不會僱人擺攤，也不會搶著開分店，只想每天穿得漂漂亮亮的做好每個餅，希望大家能感受到快樂，她就覺得自己是有價值的。

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