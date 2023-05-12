快訊／造成海污最高罰1億！　《海污法》修正開徵「海污防治費」

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快訊／造成海污最高罰1億！《海污法》修正　開徵「海洋污染防治費」

▲立法院會12日三讀通過《》條文修正案 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會12日三讀通過《海洋汙染防治法》修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會今（12日）三讀通過《海洋汙染防治法》修正草案， 未來若未經許可，從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋污染的行為者，可處新台幣一百萬元以上，一億元以下罰鍰；另外新法授權政府設立「海洋污染防治基金」，未來中央主管機關應向經其許可從事海洋棄置的業者等，徵收「海洋污染防治費」，作為基金經費來源之一。

近年國際針對海洋污染防治議題廣泛討論，我國為跟隨國際趨勢，因此修正《海洋汙染防治法》，以利有效管理海洋防污事務，加以維護環境永續。立法院今三讀通過的《海洋汙染防治法》修正草案，增訂徵收「海洋污染防治費」，並明定設立「海洋污染防治基金」與其徵收對象及用途等規定。

未來中央主管機關，應向經許可從事海洋棄置者、在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油或其他經中央主管機關公告指定物質的進口業者、經中央主管機關公告指定從事海域工程或利用海洋設施者等，徵收「海洋污染防治費」，作為「海洋污染防治基金」的來源。

而海洋污染防治基金則應專供全國海洋污染防治與應變措施、清除、處理、補償及其他有關海洋污染防治工作。

新法也規定，非經中央主管機關許可，不得排放廢（污）水於與海域相鄰接區域或其向外一公里的海域，包含地質公園、自然保護區、國家級重要濕地、野生動物重要棲息環境、水產動植物保育區等。

若未經許可而排放廢（污）水於與海域相鄰接或其向外一公里海域者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金。而未經許可從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋污染的行為者，可處新台幣一百萬元以上，一億元以下罰鍰。

另外，為處理地方主管機關管轄範圍的海洋污染緊急事件，新法增訂直轄市、縣（市）主管機關應訂定「海洋污染緊急應變計畫」，報請中央主管機關備查。

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