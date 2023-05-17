郭台銘拚總統落空選擇成全　連勝文：期待他未來執政扮演關鍵力量

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

紛擾近2個月的國民黨總統大選徵召之亂終於明朗，黨主席朱立倫17日拍板由新北市長侯友宜代表參選，而積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘則表示將支持國民黨所推出的人選，不少藍營要角則紛紛讚賞郭台銘，國民黨副主席連勝文說更直言，「真心期待郭董事長能加入國民黨的團隊」。

國民黨3月22日正式宣布2024總統人選將採徵召方式產生，郭台銘即正式表態爭取提名，在記者會上感謝朱立倫等人公開肯定他是國民黨重要資產，還為4年前負氣離開國民黨致上萬分歉意。

郭台銘除了進行巡迴座談會，更舉辦造勢，並與蔡英文政府為了BNT疫苗開槓，激起藍營支持者士氣，期間也與民眾黨主席柯文哲見面，還密會高雄市前市長韓國瑜，修補分裂傷痕，而韓國瑜則透過臉書表示，「4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺；無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊。」

對於郭台銘這回選擇團結，不少國民黨籍的政治人物表達感謝。連勝文則說，「岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古傳頌的大英雄！真心期待郭董事長能加入國民黨的團隊，共同奮戰，重返執政！我們許多產業競爭力都已經落後國際，甚至電動車產業還遠遠落後中國大陸！希望郭董未來在執政團隊中能夠扮演關鍵的力量，共同帶領中華民國，走出困境，重返榮耀！」