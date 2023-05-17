再生醫療雙法草案暫緩審議！挨批為廠商開後門　衛福部：會加強溝通

▲衛福部長薛瑞元出席衛生福利部獎勵110年度醫療財團法人辦理研究人才培育及醫療社會服務績效卓著獎勵。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

攸關病人權益與再生醫療產業發展的「再生醫療雙法草案」部分條文遭外界質疑為廠商開後門，引起學界、民間團體大力反彈，甚至遭國民黨團批評是高端疫苗翻版，立法院暫緩三讀。衛福部長薛瑞元今（17）日回應，衛福部並非沒有與學界溝通，只是先前立法過程中有些學者沒有把意見表達出來，等法案進入立院審查才表達意見，接下來衛福部會加強對民眾、各領域專家和立委的質疑進行溝通。

過去癌症患者在末期、治療無效等情況，為求一線生機，會遠赴海外尋求細胞治療，衛生福利部2018年公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）」修正條文，開放部分細胞治療技術。而為完善細胞治療法規，行政院會今年2月通過「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」，送交立法院審議，雖經初審通過，但還有部分條文意見分歧。

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當中最關鍵的是，再生醫療法草案最關鍵的第9條條文，賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，遭質疑規定過於寬鬆。特別是允許有初步療效，或不含基因改造、轉殖的細胞治療，可繞過完整臨床試驗、不必取得許可就能將細胞治療用於患者，恐淪為廠商開後門，引發學界、民團反彈，連署要求修正。

再生醫療雙法原訂在立法院院會第10屆第7會期第11次會議審查，遭在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨團同意另外定期處理，「再協商都沒有問題」。

薛瑞元今日受訪被問及此事，他強調再生醫療雙法並非沒有與學界溝通，是立法過程中，部分學者當時沒有表達意見，一直到法案送入立院之後才有相關意見表達，程序都已經進行中，詳細針對專業性問題逐一回答，有一定的困難。

薛瑞元表示，目前法案已經在立法院審查過程，衛福部有其角色，但主要主導仍然是立法委員。既然昨天立院已經決議暫緩二三讀程序並進一步協商，衛福部尊重立院決定，衛福部接下來會加強溝通，包括對民眾溝通，各領域專家提出質疑的溝通，還有與立委溝通，都會積極進行。