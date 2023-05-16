2男潛民宅偷百萬金飾跳樓逃逸　辯「有指紋才認罪」遭打臉　

▲李姓男子去年3月夥同綽號「阿明」男子，潛入桃園區永安路某公寓頂樓，破壞鐵窗竊取屋主價值約百萬元金飾等財物，圖為監視畫面拍攝到李姓男子出現在案發附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍李姓男子去年3月間夥同綽號「阿明」男子，在中午時間潛入桃園區永安路民宅，隨即從頂樓處破壞鐵窗進入屋內，隨即翻箱倒櫃竊取包括黃金首飾、金條等價值共計百萬元財物後跳樓逃逸，屋主返家發現遭竊後立即報警，桃園警分局循線查獲李男到案；桃檢複訊時，李男否認犯案，但警方提供現場監視畫面與遺留一頂粉紅色帽子為證，檢方偵結依侵入住宅、攜帶凶器加重竊盜罪嫌將李男起訴，並將追緝在逃共犯「阿明」男子到案。

檢警調查，57歲的李姓男子於去年3月1日中午12時許騎乘機車，搭載綽號「阿明」男子到桃園市桃園區永安路附近，「阿明」先下車，李則將機車停在巷弄間，2人會合後步行至附近民宅頂樓，隨即攀爬至隔鄰屋內，以油壓剪破壞鐵窗後進入屋內主臥室行竊，竊取包括黃金首飾一批、金條、玉珮項鍊、金兔子與瑪瑙別針等價值約百萬元財物後逃離，屋主返家後發現家中遭翻箱倒櫃，貴重金飾不翼而飛立即報警處理。

桃園警分局調閱現場監視畫面，現場蒐證後發現頂樓有一頂粉紅色帽子，案發時間有2人共乘計程車逃離現場，其中1人似乎腳有傷，再根據計程車駕駛透露，搭車2人說「從樓頂跳下來受傷」；警方根據沿路監視器畫面，其中綽號「阿明」男子再作案前確實頭戴粉紅色帽子之事實，警方循線查獲李姓男子到案。

桃檢複訊時，李男坦承案發當天曾與「阿明」男子有進入公寓內，但否認犯案，辯稱是進入屋內找工頭，但對於工頭姓名年籍卻又說不出來，此外，李男還辯稱，若現場有指紋才願意認罪，但監視器畫面卻顯示，2人作案全程都佩戴手套，檢察官則通斥，李男根本是預謀犯案，相關證詞都係推諉之詞；檢方偵結依侵入住宅、攜帶凶器加重竊盜罪嫌將李男起訴，並將追緝在逃共犯「阿明」到案。