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社會 社會焦點 保障人權

工人渾身酒味醉駕被逮...辯有喝啤酒　警：3年內第三次了！

▲桃園市張姓男子昨天中午開車時未繫安全帶被大園警方攔查，赫然聞到一身酒氣，張男還一度拒絕酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子昨天中午開車時未繫安全帶被大園警方攔查，赫然聞到一身酒氣，要求酒測還一度拒絕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子昨（16）日中午開車上工途中，因為未繫安全帶被大園警方攔查，員警聞到張身上一股濃厚酒氣要求酒測，張男一度拒絕，員警告知拒測將面臨18萬罰鍰、保管車輛等裁罰，張男才悻悻然接受，結果酒測值達每公升0.26毫克，已觸犯公共危險罪。張男坦承上工前有喝一瓶啤酒，而警方查出，張在3年內已有三度酒駕紀錄，偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市張姓男子昨天中午開車時未繫安全帶被大園警方攔查，酒測值為每公升0.26毫克已超標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子昨天中午開車時未繫安全帶被大園警方攔查，酒測值為每公升0.26毫克已超標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，埔心派出所員警於昨天中午巡邏經過大園區中正東路一段時，發現57歲的張姓男子駕駛轎車未繫安全帶，員警上前攔查，卻聞到張男全身散發濃厚酒味，員警要求張男下車接受酒測，張男一度拒測，員警告知，若拒測將面臨18萬元罰鍰、保管車輛、吊銷駕照等處罰，張男才願意配合。

▲桃園市張姓男子昨天中午開車時未繫安全帶被大園警方攔查，酒測值超標，當場被帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子昨天中午開車時未繫安全帶被大園警方攔查，酒測值超標，當場被帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警對張實施，其酒測值為每公升0.26毫克，已觸犯公共危險罪，張男才坦承上工前有喝了一瓶啤酒；員警查出，張男最近3年已三度酒駕，張男則說不出話來，帶回派出所偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

大園警方呼籲，民眾飲用酒精飲料或含有酒精食物等，千萬不可自行駕車，應利用大眾交通工具或請代駕，切勿酒後駕車上路，造成自身與他人危險，警方將持續加強取締酒後駕車行為，以保障民眾用路安全。

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