統聯、台灣大車隊乘客狂接詐騙電話　「開頭5碼」是關鍵

▲165反詐騙專線表示，民眾一旦接獲電話開頭為+8869且自稱客服，極可能就是詐騙。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近期傳出多起詐騙事件，詐騙集團假冒統聯客運、台灣大車隊等客服人員，向用戶謊稱扣款錯誤、誤設月票，進而騙取用戶銀行資訊。對此，內政部警政署「165反詐騙專線」16日表示，民眾一旦接獲電話開頭為+8869，且自稱統聯、台灣大車隊等客服，極可能就是詐騙。

165反詐騙專線在臉書指出，最近有許多人向165專線反應，接獲「+8869」開頭來電假冒統聯、台灣大車隊及yoxi客服人員，稱用戶信用卡扣款錯誤、誤設連續扣款、誤設月票或團體票等，會協助用戶聯繫銀行取消錯誤，「請注意皆為詐騙！」

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165反詐騙專線表示，民眾接獲類似+8869來電，請勿提供個資或銀行資訊，也不要配合操作ATM或網銀App，「接獲客服稱有訂單問題，務必先掛斷電話後，自行致電客服或165專線查證」。

▲165反詐騙專線表示，民眾在電話中，千萬別透露個資。（圖／翻攝自165反詐騙專線）

對此，統聯客運日前也在臉書提醒，他們不會要求乘客在電話中提供任何的銀行帳戶及信用卡資料，也絕對不會要求乘客前往ATM提款機操作解除分期付款或退款。

統聯客運表示，民眾若接獲不明人士電話，假冒統聯客運客服人員、金融機構、檢調單位之名，要求您提供相關資料，請勿提供任何資料，以免受騙上當，並立即撥打警政署防詐騙詢專線165求證。