　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的事

▲北一女校門口的電話亭堆滿外送餐點引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲北一女校門口的電話亭堆滿外送餐點引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者楊惠琪／台北報導

曾被外送平台公布是全台高中最愛訂外食的北一女中，日前傳出校門口外的公共電話亭被學生的外送餐點塞爆，成為另類取餐區的奇景，北一女學生向校方爭取設置外送取餐專區解決亂象。校長陳智源日前發給全校學生一封公開信，強調方便學生取餐並非校務優先事項，「北一女中一定還有比食物更重要的事情。」

一名網友上月在臉書社團「路上觀察學院」發文並附上照片，北一女校門口前的電話亭成為外送員放置餐點的取餐區，引發不少網友質疑「明明學生有這需求，學校卻要假裝沒看見，不做任何設置或規範」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件爆發後，北一女中加強安排人力勸導學生及外送員不要把校門口的公共電話亭當作臨時置餐區，宣導「美食不落地」。北一女中班聯會也向校方提案規劃臨時置物架，解決同學無法即時與外送員碰面取餐的問題。

陳智源日前發給全校學生一封公開信指出，訂外食需要付出更多的成本，包括金錢、等餐時間、環保等，因此學校雖不禁止，但也不鼓勵訂外食，同時也提醒學生，高中校園作息時間與管理機制都與大學、公司、社區大樓不同，請勿將警衛室視為可代收同學餐點的場域。

陳智源還說，有人認為因為學校沒有置餐區，所以學生才被迫使用電話亭；只要學校設置外送專區，所有問題就解決了。但他認為，學校已有既定的取餐政策，線上付款的同學可以跟外送員說明並約定碰面取餐。

陳智源在信中強調，「方便外送員放餐」或「方便線上付款的同學領餐」，並非本校校務優先事項，也不應該是本校校務優先事項。過去不是，現在不是，未來也不會是。「我知道食物對同學很重要，但北一女中一定還有比食物更重要的事情。」

目前北市高中只有師大附中首創在校內設置外送取餐專區，為了方便每天中午約有四、五百名學生叫外送，校方在校內搭設專屬帳棚、開闢外送取餐專區，甚至開設「現金交易」區，現場派駐3名教官維持秩序，羨煞不少其他外校生。

▲師大附中首創在校園內開闢外送專區，用餐時段還有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

▲師大附中首創在校園內開闢外送專區，用餐時段還有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
賠償10億全民埋單？　陳建仁回應了
3歲女童被撞死！　百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」
逛新竹巨城車內50萬消失　竊賊抓到了！雙B這功能被他鎖定
醫驚見「門診1景象」最近爆炸多！　掀網共鳴：真的很慘
快訊／巴特勒狂飆27分10助攻　熱火季後賽次輪3比1聽牌
竹聯「八大長老」之首告別式　藍綠白都到場...湧上千黑衣人
快訊／Coldplay確定來台開唱！　搶票時間曝光
獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的
首次女性教召！　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光
星宇延誤⋯丟1句訂不到飯店打發！　客轟「為省錢拖延」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

日月潭還是缺水　6月亞洲公開水域游泳錦標賽停辦！延到明年

新竹雨水最酸！環保署監測pH值5.29　陽明山酸度排第2

3歲女童被撞死！　百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

女大生獨吃藏壽司！結帳金額嚇壞她　網喊：這價格不如吃Buffet

高鐵App推創新服務！感應「智慧型手錶條碼」　即起可進站搭車

「一隻臺灣黑熊之死」獲休士頓電影節金獎　林務局授權非營利播放

高雄人快衝！藏壽司「全球旗艦店」11點開放訂位　9折爽吃一波

獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的事

星宇延誤⋯丟1句訂不到飯店打發！客轟「為省錢拖延」：看清真面目

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

獨／監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

日月潭還是缺水　6月亞洲公開水域游泳錦標賽停辦！延到明年

新竹雨水最酸！環保署監測pH值5.29　陽明山酸度排第2

3歲女童被撞死！　百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

女大生獨吃藏壽司！結帳金額嚇壞她　網喊：這價格不如吃Buffet

高鐵App推創新服務！感應「智慧型手錶條碼」　即起可進站搭車

「一隻臺灣黑熊之死」獲休士頓電影節金獎　林務局授權非營利播放

高雄人快衝！藏壽司「全球旗艦店」11點開放訂位　9折爽吃一波

獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的事

星宇延誤⋯丟1句訂不到飯店打發！客轟「為省錢拖延」：看清真面目

快訊／士檢書記官變偷拍狼！鞋頭裝針孔狂拍女同事裙底　今遭起訴

熱火門神大爆發　阿德巴約這個神紀錄比肩詹皇

呂秀蓮7月訪韓促雙贏　「2024選錯總統絕對是大災難」

蔣乃辛表態力挺羅智強　大安區立委推薦簡訊64字曝

表態反台獨、反一國兩制！　侯友宜重申：不接受用意識形態分裂國家的人

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

獨／監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

日月潭還是缺水　6月亞洲公開水域游泳錦標賽停辦！延到明年

烏克蘭總理：準備對俄羅斯發動反攻！　「這次必須成功」

蘋果大神爆料：Apple Watch Series 9搭載A 15新晶片

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

生活熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

台百萬YTR飛國外約會美女　被當地人罵「滾回中國」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

孕婦撞母女1死1重傷！他怒揭8成駕駛1陋習

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

大三男「考上司法官」創紀錄　現成街頭藝人

更多熱門

相關新聞

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

5月是台灣的報稅季，不少人已經準備好荷包失血。對此，有一名外送員透過網路報稅，發現今年要繳的稅金將近2萬元，讓他忍不住上網分享，離譜的收入金額曝光，引起同行、上班族討論。

獨／台中民眾染A肝病毒　曾赴墨西哥旅遊

獨／台中民眾染A肝病毒　曾赴墨西哥旅遊

外送哥笑回客人「準備為您飆車」　一看目的地後悔了

外送哥笑回客人「準備為您飆車」　一看目的地後悔了

北一女校史揭秘「日本皇太子曾到訪」　對西式制服留下深刻印象

北一女校史揭秘「日本皇太子曾到訪」　對西式制服留下深刻印象

外送叫咖啡　送來傻了「只剩冰塊」慘況曝

外送叫咖啡　送來傻了「只剩冰塊」慘況曝

關鍵字：

北一女外送電話亭師大附中

讀者迴響

熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

台南母女被撞命案女童死因曝

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

他遭恐怖斷掌！爆惹到超大咖角頭

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面