獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的事

▲北一女校門口的電話亭堆滿外送餐點引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者楊惠琪／台北報導

曾被外送平台公布是全台高中最愛訂外食的北一女中，日前傳出校門口外的公共電話亭被學生的外送餐點塞爆，成為另類取餐區的奇景，北一女學生向校方爭取設置外送取餐專區解決亂象。校長陳智源日前發給全校學生一封公開信，強調方便學生取餐並非校務優先事項，「北一女中一定還有比食物更重要的事情。」

一名網友上月在臉書社團「路上觀察學院」發文並附上照片，北一女校門口前的電話亭成為外送員放置餐點的取餐區，引發不少網友質疑「明明學生有這需求，學校卻要假裝沒看見，不做任何設置或規範」。

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事件爆發後，北一女中加強安排人力勸導學生及外送員不要把校門口的公共電話亭當作臨時置餐區，宣導「美食不落地」。北一女中班聯會也向校方提案規劃臨時置物架，解決同學無法即時與外送員碰面取餐的問題。

陳智源日前發給全校學生一封公開信指出，訂外食需要付出更多的成本，包括金錢、等餐時間、環保等，因此學校雖不禁止，但也不鼓勵訂外食，同時也提醒學生，高中校園作息時間與管理機制都與大學、公司、社區大樓不同，請勿將警衛室視為可代收同學餐點的場域。

陳智源還說，有人認為因為學校沒有置餐區，所以學生才被迫使用電話亭；只要學校設置外送專區，所有問題就解決了。但他認為，學校已有既定的取餐政策，線上付款的同學可以跟外送員說明並約定碰面取餐。

陳智源在信中強調，「方便外送員放餐」或「方便線上付款的同學領餐」，並非本校校務優先事項，也不應該是本校校務優先事項。過去不是，現在不是，未來也不會是。「我知道食物對同學很重要，但北一女中一定還有比食物更重要的事情。」

目前北市高中只有師大附中首創在校內設置外送取餐專區，為了方便每天中午約有四、五百名學生叫外送，校方在校內搭設專屬帳棚、開闢外送取餐專區，甚至開設「現金交易」區，現場派駐3名教官維持秩序，羨煞不少其他外校生。

▲師大附中首創在校園內開闢外送專區，用餐時段還有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）