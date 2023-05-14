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獨／堆滿外送的「北一女電話亭」拆了　校方：不是我們要求的

▲北一女電話亭拆除，校方強調是中華電信主動拆除。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女中電話亭昨拆除，現場仍圍起黃色封鎖線。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

一名網友上月在臉書社團「路上觀察學院」發文並附上照片，北一女中校門口前的電話亭成為外送員放置餐點的取餐區，引爆話題。但這個電話亭昨（13日）已被中華電信包商拆除，原因是使用率太低，決定拆除還路權給行人。北一女中表示，是中華電信主動決定拆除，強調「學校沒辦法指揮他們拆」。

曾被外送平台公布是全台高中最愛訂外食的北一女中，日前傳出校門口外的公共電話亭被學生的外送餐點塞爆，成為另類取餐區的奇景，北一女學生向校方爭取設置外送取餐專區解決亂象。校長陳智源為此發給全校學生一封公開信，強調方便學生取餐並非校務優先事項，北一女中一定還有比食物更重要的事情，希望學生跟學校共同提出改善方案。

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北一女中秘書吳銘祥表示，學校是被動接受中華電信徵詢，校門口電話亭是否仍有存在必要，學校只請中華電信自行評估每月通話量，「沒辦法指揮他們拆」。但校內也評估，學生現在人手一隻手機，而校門口電話亭是卡片式，學生真要打電話也無卡可用，如果真有急需，也可以跟校門口警衛室借電話。

▲北一女電話亭拆除，校方強調是中華電信主動拆除。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女中電話亭昨拆除，現場仍圍起黃色封鎖線。（圖／記者楊惠琪攝）

吳銘祥說，學校一向重視學生的需求，日前校長陳智源發給全校學生一封信談論外送開放政策，也是基於溝通討論，希望班聯會能提出具體可行方案，後來班聯會提出放置臨時餐車，也將外送取餐單號從10張增加至30張，目前已經推行10天，試辦情形良好。

吳銘祥還說，為了解決學生外送需求，校長還主動訪價、挑選堅固耐用的餐車，旁邊還設計掛勾方便放置飲料，每天中午也安排學創人員協助取餐，強調時代產生需求，學校會跟著學生需求改變，但任何規定一定要有相關配套，不是說開放就開放，但樂見這次外送事件，在班聯會的提案下，與校方多次溝通，找到合適的解決方案，肯定學生的努力。

▲北一女校門口的電話亭堆滿外送餐點引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲北一女中校門口的電話亭堆滿外送餐點引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

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