賴清德稱「房價在降」惹議　她怒喊：麻煩賴神介紹建商給我們

▲賴清德面對學生提問高房價議題，反問「有沒有注意到房價在降？」（圖／民進黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

副副總統、民進黨總統參選人賴清德16日赴政大演講時，面對學生提問高房價議題，他回答「有沒有注意到房價在降？」，並表示北市的房價所得比應不至於繼續攀升，因為台北市的人口已經下降了，此話也引發討論。國民黨台北市議員游淑慧立刻在臉書諷刺，「麻煩賴神，介紹你熟的建商給我們，笑著笑著就哭了...」

針對學生提問高房價議題，賴清德在問答中反問，「有沒有注意到房價在降？」，並強調主因是利息提高、立法院也通過行政院送的法案，希望防止炒作，而社會住宅興建完成7萬多戶、包租代管6.6萬戶，而地方、中央與財團掛勾，刻意不推動社宅或讓房價攀升，這是沒有發生的。

此話一出引發討論，游淑慧立刻在臉書諷刺，「麻煩賴神，介紹你熟的建商給我們，笑著笑著就哭了...」，前立委張顯耀則留言，「賴神的回覆，怎麼越看越像『晉惠帝何不食肉糜？』，買不起房住別墅啊！」，同黨北市議員徐巧芯也在臉書貼出大大的怒火及問號質疑「賴清德：房價在降？」，媒體人黃揚明也在底下大酸，「陳凱凌台南市經發局長3年任內，買了新竹一棟、台南一棟共2棟房子，很平價的～」